Spitzer Wortwitz: Die Antilopen Gang bürstet ebenso frech wie intelligent gegen den Strich und überrascht mit einer stilistischen Bandbreite, wie man sie im Rap nicht unbedingt erwarten würde. Ein neues Album und ein neuer Anlauf zur Tour.

Und so hat die Antilopen Gang, bestehend aus Koljah (Kolja Podkowik), Panik Panzer (Tobias Pongratz) und Danger Dan (Daniel Pongratz), für ihr neues Album-Projekt namhafte Kollegen der Republik über die Genregrenzen hinaus gewonnen: Auf dem „Geldwäsche-Sampler 1“ sind Max Herre, Zugezogen Maskulin, Maeckes, Fatoni, Bobby Fletcher, die Rheinischen Frohnaturen und die Toten Hosen als Gäste mit von der Partie.

Die 14 Songs verstehen sich auch als Hommage an das verstorbene Gründungsmitglied Jakob Wich alias NMZS, der sich 2013 das Leben nahm. Auch von ihm sind Songs vertreten. Bevor Podkowik, Pongratz und Wich 2009 die Antilopen Gang in Düsseldorf gründeten, veröffentlichten sie als Caught in the Crack parodistische Gangsta-Rap-Alben.

Dem spitzen Wortwitz, mit dem sie gesellschaftliche Strömungen genüsslich zerpflücken, sind sie treu geblieben. Aber auch tiefgründige Lyrics am Klavier und rockige Rhythmen gehören zur Bandbreite, die die Konzerte der nach 2022 verschobenen „Aufbruch Aufbruch“-Tour ebenso spiegeln.

Info

Antilopen Gang: Do 27.1., Karlsruhe, Substage, Karten:; reservix.de. Mo 31.1., Heidelberg, Halle 02; Fr 15.4., Frankfurt, Batschkapp, Karten: 01806 570070. Alle 20 Uhr.