Romantik der Macht, Macht der Romantik : Andreas Mühe rückt verklärte Motive in den Fokus, führt sie aber zugleich ad absurdum. Eine Vorschau auf seine Ausstellung im Frankfurter Städelmuseum.

Die Altkanzlerin als romantische Rückenfigur? Versonnen steht Angela Merkel „unterm Baum“, über einen Seerosenteich hinweg scheint ihr Blick zu einer kleinen Brücke im grünen Dickicht zu schweifen. So inszenierte der Fotograf Andreas Mühe die Staatsfrau 2008 im Botanischen Garten von Berlin. Da war Merkel noch nicht ganz drei Jahre im Amt.

Kanzlerin Merkel von der privaten Seite?

Was ist von dem Bild zu halten? Zeigt es die Kanzlerin von ihrer privaten Seite? In einem seltenen Augenblick selbstvergessener Naturliebhaberei? Dem widerspricht Merkels offiziöser Habitus: Der schwarze Hosenanzug und die charakteristische staatsstatuarische Körperhaltung wollen zur Caspar-David-Friedrich-Aura nicht so recht passen.

Spiel mit der Ikonographie

Mühe, der 1979 in Chemnitz geboren wurde, das damals noch Karl-Marx-Stadt hieß, liebt solche Widersprüche, solche Spiele mit der Ikonographie der Macht, mit kunsthistorischen Zitaten, mit ästhetischen „Triggern“, die Emotionen und Erinnerungen in uns wecken. „Der Betrachter ist verantwortlich für das, was in seinem Kopf passiert, nicht der Fotograf“, doziert Mühe, dessen Ausstellung im Städelmuseum Frankfurt nicht von ungefähr „Stories of Conflict“ avisiert. Der Widerstreit zwischen Anschein und Wahrheit, zwischen Suggestion und Ironie ist hier Programm.

Hitler-Propaganda ausgehebelt

Das gilt besonders für Mühes „Obersalzberg“-Serie. Mit Statisten und Requisiten sind hier die Bildformeln der Hitler-Propaganda nachgestellt. Gleichzeitig hebelt der Fotograf das Leni-Riefenstahl-Pathos aus, indem er, zum Beispiel, seinen „Soldat am Obersee“ in die Bergkulisse urinieren lässt. Die Wohnhäuser der Werkgruppe „Wandlitz“ wirken unscheinbar, unbedeutend – tatsächlich aber waren sie zu DDR-Zeiten für hohe Funktionäre der SED reserviert. Die „Neue Romantik“, die der Fotograf mit Kreidefelsen im Abendrot herbeizitiert, wird durch einen Nudisten irritiert. Und die Angela Merkel, die Mühe in einer weiteren Fotoserie auf „Eine Deutschlandreise“ schickt, ist dieses Mal schlicht und ergreifend ein Fake: Die Mutter des Fotografen posierte dafür als Kanzlerinnen-Double.

Nichts, wie es auf den ersten Blick scheint

Bei Mühe ist also nichts, wie es auf den ersten Blick scheint. Entsprechend locken auch seine jüngsten Bilder in die Irre. In ihrer Schutzkleidung muten die „Biorobots“ wie skulpturale Sinnbilder der Covid-Pandemie an. Oder wie Gestalten aus einem dystopischen Science-Fiction. In Wahrheit aber verweist das vermeintlich Futuristische auf eine historische Katastrophe: auf das Reaktorunglück 1986 in Tschernobyl. Damals wurden etwa 600.000 Menschen aus der ganzen Sowjetunion rekrutiert, um im Katastrophengebiet als „Liquidatoren“ zu arbeiten. Die meisten von ihnen starben an den Folgen der Strahlung. Andreas Mühe setzt ihnen mit inszenierten Fotos ein beklemmendes Denkmal.

Info:

Andreas Mühe: „Stories of Conflict“ – 16.2. bis 19.6., Frankfurt, Städelmuseum, Sammlung Gegenwartskunst, Schaumainkai 63, geöffnet: Di, Mi, Fr-So 10-18 Uhr, Do 10-21 Uhr; 2G-Plus; staedelmuseum.de