Beide sind im Zuge erfolgreicher Casting-Show-Teilnahme bekannt geworden. Und beide punkten mit Power und Spielfreude. Jetzt kommt Andreas Kümmert unter anderem nach Weisenheim/Sand und Landau, James Boyle nach Ramstein.

Andreas Kümmert in der Pfalz

Er kommt mit einem Querschnitt aus seinem Song-Repertoire, gespickt mit der ein oder anderen Interpretation bekannter Hits. Von „Simple Man“ bis hin zu neuen Rock’n’Roll-Nummern wie „Hard Times“ oder „Sweet Oblivion“: Andreas Kümmert zeigt ein Feuerwerk an Spielfreude und musikalischem Können: Fr 7.10., 19 Uhr, Weisenheim am Sand, Musikkneipe Adler, www.muk-weisenheim.de; Fr 25.11., 20 Uhr, Landau Altes Kaufhaus, 01806 050400; Sa 10.12., 20 Uhr, Schwetzingen, Alte Wollfabrik, 01806 570070.

Honey Creek auch in Ramstein

Mit Honey Creek auf Tour: James Boyle. | Foto: Rich Serra/frei

Bei der Castingshow „The Voice of Germany“ legte er einen coolen Auftritt hin und brachte zwei Coaches zum Buzzern. Entschieden hat sich der gebürtige Amerikaner und Wahlsaarländer James Boyle (seine Markenzeichen: blonder XXL-Bart, Hut und riesige Ohrlöcher) dann für Mark Forster. Mit seiner Band Honey Creek und lautem Bluesrock kommt der Frontmann am Sa 8.10., 20 Uhr, ins Congress Center Ramstein (Karten: 06371 592220) und am Fr 14.10., 20 Uhr, in die Stummsche Reithalle nach Neunkirchen (0651 9790777).