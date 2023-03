Sie ziert die Covers namhafter Fachmagazine und gehörte 2014-2018 als einzige Gitarristin zur Besetzung der „All Stars Experience“, einer Bühnenshow und Hommage an Jimi Hendrix mit dessen Musik. Jetzt gibt es Neues von Ana Popovic zu berichten.

Die gebürtige Serbin lebt hör- und sichtbar für die Musik, gibt mit ihrem Bluesrock an der Gitarre auch auf hohen Hacken richtig Gas. Nicht zuletzt ist Ana Popovic eine bemerkenswerte Kämpferin, die ihre Popularität unter anderem dazu nutzt, Frauen in ihrem Selbstwertgefühl zu bestärken. Davon zeugt das neue Material, vor wenigen Tagen brachte sie mit „Strong Taste“ einen mitreißenden Gute-Laune-Clip heraus, der die für ihre Glamour-Outfits bekannte Musikerin frech-fröhlich im Holzfällerhemd auf einer Traktorrennstrecke zeigt. Davor hatte sie mit „Recipe for Romance“ pünktlich zum Valentinstag ein Plädoyer für die Selbstliebe geschaffen.

Stratocaster als Lebensretter

Die beiden Single-Auskopplungen machen neugierig auf das für Mai angekündigte Album „Power“. Mit diesem „starken“ Stück feiert die Wahl-Amerikanerin auch einen ganz anderen Triumph: 2020 wurde bei ihr Brustkrebs diagnostiziert. Während der Zeit ihrer Chemotherapie, für die sie zwischen den Staaten und Amsterdam hin- und herpendelte, arbeitete sie daran. Ihre Musik, sagt sie, habe ihr die Kraft gegeben, durchzuhalten und zu kämpfen: „Unnötig zu sagen, dass diese Platte meinem Geist die Rettung brachte, die er brauchte, und letztendlich retteten die Musik und meine ’64er Fender Stratocaster mein Leben.“

Ana Popovic: Fr 24.3., 21 Uhr, Straßburg, Laiterie; Di 25.4., 20.30 Uhr, Bensheim, Musiktheater Rex; Karten: reservix.de