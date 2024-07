Mit 150.000 Besucherinnen und Besuchern wird gerechnet. Bedienen können die sich aus einem Programm, das ein 40 Seiten starkes Heft füllt. Kurz: Es ist heftig was los, wenn Kaiserslautern ab 5. Juli beim Altstadtfest wieder auf Touren kommt.

Eine kunterbunte Mischung aus Unterhaltung und Kultur und dazu Leckereien für Kehle und Gaumen aller Art lässt von 5.-7.7. die Lautrer Altstadt pulsieren. „Das Altstadtfest ist ein Symbol für lebendige Tradition und kulturelle Vielfalt, für Gemeinschaft, Miteinander und Lebensfreude, die Kaiserslautern auszeichnen. Hunderttausende Menschen verschiedener Nationen und Kulturen feiern hier harmonisch und ausgelassen miteinander“, charakterisiert Oberbürgermeisterin Beate Kimmel das Fest.

Schon das Musikprogramm ist gewaltig und kaum überschaubar. Mehr als 30 Acts verteilen sich über sechs Bühnen. Blaskapellen und Musikschulformationen sind dabei, vor allem aber geben die angesagten Bands aus Lautern und der Umgebung den Ton an, darunter so bekannte Größen wie Stefan Flesch, die Volker Klimmer Band, die Luther Club Band – oder die kanadische Singer-Songwriterin Ann Vriend. Nicht zu vergessen Pfälzisches wie etwa die Buwe. Neu ist die Bühne der Science & Innovation Alliance Kaiserslautern in der Salzstraße, wo sich die SIAK auch mit einem Cocktailstand präsentieren wird. Insgesamt über 120 Anlieger und Vereine sorgen fürs leibliche Wohl, 70 Händler und Kunsthandwerker werden ihre Waren feilbieten, wie immer vor allem in der Salzstraße, Seminargasse und am Rittersberg.

Mit Zeitsprung ins Mittelalter

Auch der beliebte Zeitsprung ins Mittelalter in der Klosterstraße ist wieder möglich: Wer innerhalb des Trubels des Altstadtfestes in eine eigene Welt der Ritter und Gaukler eintauchen möchte, ist hier auf der mittelalterlichen Meile gut aufgehoben. Natürlich muss die Fußball-EM bei all dem nicht ins Abseits treten: In vielen der anliegenden Gastronomiebetriebe können die Spiele live mitverfolgt werden. Am Rittersberg heißt es wieder „Lautern tanzt“, und samstags wird dort ein Hauch der Kaiserslautern Classics zu spüren sein, wenn die Vespa-Freunde K’Lautern-Westpfalz mit ihren italienischen Schmuckstücken vorfahren. In der Unionsstraße wird die RPTU eine Unimeile errichten, an dem vier Fachschaften vor Ort sein werden. Neu ist die Flohmarktmeile in der Kanalstraße, wodurch die bisherige „Lücke“ im Festtreiben zwischen Spittelstraße und Erbsengasse auch geschlossen wäre.