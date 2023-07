Es ist die scheinbar bekannte Legende der Nibelungen. Doch die alten Gewissheiten und Heldengeschichten sind längst brüchig geworden. Nicht nur Brynhild, die Walküre, ist gezwungen, sich von alten Erwartungen und brutalen Intrigen zu befreien. Auch Sigurd, der Drachentöter, passt nicht mehr in das bekannte Heldenklischee.

Gemeinsam schreiben Brynhild und Sigurd ihre Geschichte neu: als große Romanze, als Familiendrama, als Tragödie, als Krimi. Und als wütendes Aufbegehren dagegen, dass andere darüber entscheiden, wer wir zu sein haben – mit allen blutigen Konsequenzen. Müssen Held oder Walküre immer der ihnen zugeschriebenen Rollenerwartung entsprechen? Ist es nicht möglich, den längst brüchig gewordenen Gewissheiten zu trotzen? Fragen, die sich Autorin Maria Milisavljević in ihrem Stück „Brynhild“ stellt – und dabei Weiblichkeits- und Männlichkeitsbilder hinterfragt.

Video mit Ex-Bodybuilder Ralf Moeller

Inszeniert wird die Uraufführung vor dem Wormer Dom von Regisseurin Pınar Karabulut. Die Hauptrollen Brynhild und Sigurd übernehmen Lena Urzendowsky („Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“, „Luden“) und Bekim Latifi (Thalia Theater Hamburg). Daneben wird auch Schauspieler und Ex-Bodybuilder Ralf Moeller in einer integrierten Filmsequenz als Fafnir zu sehen sein. Überhaupt sollen Videosequenzen auf einer Großleinwand bei der diesjährigen Inszenierung eine große Bedeutung bekommen.

Zeitlose Landschaft mit Fragmenten einer antiken Ausgrabungsstätte: das monumentale Bühnenbild vor dem Dom. | | Foto: frei

Zu den Highlights im Kulturprogramm gehören darüber hinaus die Lesung „Witwendrama“ mit Katharina, Anna und Nellie Thalbach (15.7., nur noch wenige Restkarten) sowie das Theaterstück „Offene Zweierbeziehung“ mit Alexandra Kamp und Miguel Abrantes Ostrowski (Fr 14.7., 20 Uhr, Lincoln-Theater). Und am So 16.7. lädt der Kinder- und Familientag auf eine Reise in die Welt der Märchen und Wunder im Heylshofpark am Wormser Dom ein – der Eintritt ist frei.

Nibelungenfestspiele: 7.-23.7., vor dem Wormser Dom; Infos: www.nibelungenfestspiele.de, Tickets auch unter 01805 337171