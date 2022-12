23 Streichquartette schuf Wolfgang Amadeus Mozart – sogar 26, wenn man drei frühe Divertimenti mitzählt. Diesen in sich reichen musikalischen Schatz rückt das kommende Streichquartettfest in Heidelberg in den Fokus.

In diesem üppigen Beitrag der frühen Divertimenti zur Gattung verbergen sich kammermusikalische Juwelen wie das expressive, für Mozart stellenweise ungewöhnlich nervöse und schroffe d-Moll-Quartett KV 421 oder das F-Dur-Werk KV 590 mit seinem empfindsamen Allegretto-Andante, das auf so einprägsame Weise Tanz und Wehmut, Süße und zarte Melancholie in sich vereint.

Vom „Lodi-Quartett“ des 14-Jährigen über die „Mailänder Quartette“ und die „Haydn-Quartette“ bis hin zum letzten, 1790 komponierten Gattungsbeitrag beleuchten sechs junge Formationen in acht Konzerten von 19. bis 22. Januar Mozarts Quartettschaffen: das Armida Quartett, das Consone Quartet, das Chaos String Quartet, das Leonkoro-Quartett, das Marmen Quartet und das Quatuor Voce.

Vergleich Mozarts mit anderen Komponisten

Nicht immer erklingt dabei ausschließlich Mozart. So sucht zum Beispiel das Chaos String Quartet den Vergleich mit dem Vorbild Haydn und den Kontrast mit Modernem in Form der 1992 entstandenen „Korrespondenz“ von Peter Eötvös (Fr 20.1., 16 Uhr).

Das Armida Quartett stellt Mozarts klassischer Ästhetik das erste, 1971 komponierte Streichquartett von Sofia Gubaidulina gegenüber (Fr 20.1., 19.30 Uhr).

Das Quatuor Voce kontrapunktiert Mozarts Kosmos zum einen durch den filigran flirrenden Impressionismus in Maurice Ravels Streichquartett F-Dur von 1904, zum anderen durch Erwin Schulhoffs „Fünf Stücke für Streichquartett“ von 1923, die Modetänze der Zeit, aber auch Folklore in gewitzte Kunstmusik transformieren (Sa 21.1., 11 Uhr).

Und im Doppelkonzert von Leonkoro- und Marmen-Quartett trifft Mozarts „Dissonanzen-Quartett“ auf Leos Janáceks leidenschaftlich erregte, rein instrumentale „Intime Briefe“ (Sa 21.1., 15.30 Uhr).

Bereits ausverkauft ist die „Nachtmusik“ am 21. Januar ab 20 Uhr mit Werken unter anderem von Josef Myslivecek und György Ligeti.

Streichquartettfest des Heidelberger Frühlings: 19.-22.1.2023, Heidelberg, Alte Pädagogische Hochschule, Karten und Info: 06221 5840044, www.heidelberger-fruehling.de