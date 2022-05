Sanft, leise, klug: Alin Coen kommt nicht mit Wucht. Sie will nachdenklich machen, wärmen mit Worten, mit ihrer klaren schönen Stimme, die die Zuhörer ebenso zu fesseln vermag wie die sparsamen, eigenwilligen Arrangements ihrer Lieder.

Zu erleben sind die Songs demnächst auch in Saarbrücken und Karlsruhe. Und darin geht es um das Miteinander, sein Gelingen und Misslingen, die Nähe, den Schmerz, die Stimmungen, die ganzen Seelenechos, die Alin Coen und ihre Band sensibel ausloten. Ihre Lieder wie „Bei Dir“, „Festhalten“, „Entflammt“, „Andere Hände“ oder „Du bist so schön“ kommen ihr leicht und anmutig von den Lippen, wirken unprätentiös in ihrer bekenntnishaften Aufrichtigkeit und dem positiven Lebensgefühl, das sie verströmen. Alles Aufbrausen, Anklagen, die Schärfe in Ton und Wort bleiben fern. Die Musik dahinter ist dezent, zurückgenommen, dabei aber ideenreich und vermeidet es, auf abgegriffene Muster des Singer-Songwriting zurückzugreifen. Die Tonsprache ist originell und nicht immer leicht eingängig.

Phase des Selbstzweifels überwunden

Seit 2007 tourt Alin Coen, Tochter eines Mexikaners und einer Deutschen, mit ihrer Band, hat nach und nach ihr Publikum gefunden, auf der Bühne, bei Auftritten im Fernsehen, auf YouTube. Ihr kamen auch schonmal Zweifel an der Musik als Beruf. „2014 war ich der Meinung: Ich bin jetzt durch damit, Musikerin zu sein. Ich fand es nicht mehr sinnstiftend, Musik zu machen“, sagt die ausgebildete Umweltingenieurin, die sich dann Öko-Themen zu wandte, ein Praktikum bei Greenpeace absolvierte - aber wieder zurückfand zur Musik. Zuletzt nahm sie 2020 die CD nah auf, vom MDR zum „Album der Woche“ gewählt. Neben Alin Coen selbst (Gesang, Gitarre) spielen in der Band, die ihren Namen trägt, Philipp Martin (Bass) und Fabian Stevens (Schlagzeug).

Alin Coen: „Bei Dir“-Tour – Fr 20.5., 19 Uhr, Frankfurt, Batschkapp; Sa 21.5., 20 Uhr, Stuttgart, Im Wizemann; So 22.5., 20 Uhr, Saarbrücken, Garage; Mi 25.5., 20 Uhr, Karlsruhe, Tollhaus; Karten jeweils: eventim.de, für Karlsruhe; reservix.de