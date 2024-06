Der 24-jährige Russe, der mittlerweile in Deutschland lebt, wurde über YouTube zum viralen Social-Media-Phänomen. Mit seinen originellen Versionen erreichte Alexandr Misko über 200 Millionen Klicks und hat mehr als 1 Million Follower ...

Spielt der Gitarre oder macht er irgendwas ganz anderes mit der Klampfe? Die Linke klopft, schabt, ratscht rhythmisch über den Korpus, dreht sogar beim Spielen an den Stimmknöpfen, die Rechte läuft übers Griffbrett, Saiten drückend, zupfend, antippend, wischend. Klingen tut es wie eine ganze, fein temperierte Band. Ja, Alexandr Misko spielt Gitarre – und wie. Am So 16.6. wird er im MUK in Weisenheim am Sand den Beweis antreten.

Shooting-Star in der Fingerstyle-Szene

Der junge Virtuose ist mit seinem rhythmischen Tapping, dem atmosphärisch dichten, präzisen Melodiespiel, und seinem orchestralen Klangempfinden längst ein Shooting-Star der immer weiter wachsenden Fingerstyler-Szene. Der gebürtige Russe, der in Deutschland lebt, entdeckt in seinem Instrument mehr und mehr Klangmöglichkeiten und Spieltechniken und ist damit sicher einer der zur Zeit innovativsten Steelstring-Magier in einer an Neuerern nicht armen Szene.

Begeistert sein Publikum weltweit

Weltweit fesselt Alexandr Misko von der Bühne sein Publikum. Noch viel weiter reicht seine Präsenz und Beachtung im Internet. Seine Versionen etwa von „Careless Whisper“ oder „Billie Jean“ wurden bereits zig Millionen mal geklickt. Auf fünf CDs gibt es seine Musikwelten mittlerweile dicht gepackt. Die Musikwelt ist begeistert, schon 2018 erklärte ihn das renommierte US-Magazin „MusicRadar“ zum „Guitarist of the Year“.

Mit zwölf Jahren hat Alexandr Misko die Gitarre für sich entdeckt. Beigebracht hat er sich die Fingerstyle-Techniken selbst, aufbauend auf drei Jahren Unterricht in klassischer Gitarre. Auch das ist bemerkenswert.

Acoustic-Guitar-Special: Alexandr Misko; Weisenheim/Sand, Kath. Pfarrheim „Zum Löwen“; Kirchplatz, So 16.6., 18.30 Uhr: Tickets: muk-weisenheim.com/ticketing