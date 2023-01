Bekannte Geschichten arbeitet das Theater Liberi zu Musicals für Familien um. „Aladin“ ist in der Region zu sehen. Auf der Bühne mischt ein gebürtiger Pfälzer mit. Auch andernorts gibt es interessante Stücke für Kinder und Jugendliche. Eine Auswahl.

Die Geschichte um Aladin ist bekannt und beliebt. Auch in der Musical-Version des Theaters Liberi versucht der Titelheld, das Herz einer Prinzessin zu erobern und zugleich einen großen Schurken zu besiegen. Im Alleingang ist das nicht zu schaffen und ohnehin ein märchenhaftes Vorhaben, wenn man ein Junge ist, der auf der Straße lebt. Auch Prinzessin Yasmin will ihr Volk vor dem bösen Zauberer Dschafar schützen. Dieser versucht – ausgerechnet mit Aladins Hilfe – an eine Wunderlampe heranzukommen. Der junge Mann entdeckt das Geheimnis dieser Lampe und befreit den Dschinni, einen Geist, der ihm aus Dankbarkeit drei Wünsche gewährt ...

Moderne Musik für die flotte Bühnenversion

Die Musik aber wurde – von der Ballade bis hin zum gutgelaunten Ballettauftritt – eigens für diese moderne und flotte Bühnenversion der beliebten Geschichte komponiert. Für die erwachsenen Begleitpersonen hält das Erscheinen des Lampengeistes eine Überraschung bereit: Kostüme und Tanz wecken eher die Erinnerung an klassische Fernsehshows als an eine Erzählung, die gern in der orientalischen Geschichtswelt von „1001 Nacht“ verortet wird.

Aufwendige Kostüme

Apropos Kostüme: Der Darsteller des Dschinni benötigt mehr als eine halbe Stunde, um sich zum Geist in Blau zu verwandeln ... Musicals, auch für kleine Kinder, verlangen den Darstellerinnen und Darstellern schauspielerische, gesangliche und tänzerische Fähigkeiten ab. Die Künstler, die für „Aladin“ unterwegs sind, haben eine professionelle Ausbildung genossen und zeigen ihre Wandlungsfähigkeit. So schlüpft Devin Reh nicht nur in die Rolle des Sultans, sondern auch in die eines Fischhändlers. Reh, Theaterangaben zufolge ausgebildet an der Stage School in Hamburg, hatte sich früh für Musicals begeistert und auch vor einigen Jahren in Gimmeldingen eine Kindermusicalgruppe gegründet.

Die „Aladin“-Tournee soll über das Jahr 2023 hinaus laufen. Wer weit vorausplanen möchte: Im Dezember beziehungsweise Januar werden auf der Internetseite des Theaters Liberi auch Karlsruhe und Landau als Auftrittsorte genannt.

„Aladin – das Musical“ für Kinder ab 4 Jahren (Altersempfehlung des Theaters): Mi 22.3., 17 Uhr, Ramstein-Miesenbach, Congresscenter, Restkarten: congress-center-ramstein.de; Do 23.3., 16 Uhr, Zweibrücken, Festhalle; So 26.3., 15 Uhr, Worms, Das Wormser – Theater, Karten für beide: ticket-regional.de; Tourneeplan: www.theater-liberi.de

Weitere Theater-Stücke für Kinder und Jugendliche

Heidelberg: „Iolaos Mantikor“ von Markolf Naujoks für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren, Uraufführung des Jungen Theaters Heidelberg, Premiere: So 22.1., 15 Uhr – das neue Stück werfe, so die Ankündigung des Theaters, „einen vielseitigen Blick auf mögliche Rollen künstlicher Intelligenzen im Leben Heranwachsender“. Weitere Termine/Restkarten: www.theaterheidelberg.de

Kaiserslautern: „Gute Nacht, kleine Raupe!“, Figurentheater von und mit Puppenspielerin Maren Kaun, Pfalztheater, Werkstattbühne, Premiere: Di 24.1., 9 Uhr, Geschichte über eine kleine Raupe und das Wachsen und Erwachsenwerden, Familientermine: www.pfalztheater.de

Karlsruhe: „Hunting Down Male Gaze – Wer ist dein innerer Voyeur?“, ab 14 Jahren, Premiere: Do 19.1., 19 Uhr, nächster Termin: Sa 21.1., 19 Uhr, Insel, interaktive Performance des Teams des Jungen Staatstheaters zu Fragen wie „Wer schaut wen wie an – Kann es gelingen, die Brille des Patriarchats abzulegen?“, Karten und Info: www.staatstheater.karlsruhe.de

Mannheim: „Join – Kliffhänger“, Folge 3, für junge Leute ab 8 Jahren, Premiere: Fr 20.1., 18 Uhr, Saal Junges NTM – in Folge drei der Theaterserie kann sich Mo, nachdem die große Katastrophe abgewendet zu sein scheint, anscheinend wieder auf die Suche nach ihrer Schwester Isa konzentrieren ... Karten/Info: www.nationaltheater-mannheim.de

Saarbrücken: „Boy in a white room“, Sa 21.1., 19.30 Uhr, Theater Überzwerg, Schauspiel für Jugendliche ab 15 Jahren – ein Jugendlicher wacht in einem leeren Raum auf, ohne jegliche Erinnerung, seine einzige Verbindung zur Außenwelt ist Alice, eine Computerstimme, Info und Karten: www.ueberzwerg.de

Speyer: „Jeda, der Schneemann“, Kinder- und Jugendtheater Speyer, Alter Stadtsaal, So 22.1., 15 Uhr, Gastspiel von Anja Kleinhans („Theader“ Freinsheim) spielt für Kinder ab 4 Jahren – eine poetisch-humorvolle Geschichte über einen Schneemann, der den Sommer erleben möchte und versucht, sich mit Eistee kühl zu halten, Kartenreservierung: Telefon 06232 2890750, Info: www.theater-speyer.eu

Die Auflistung zeigt eine Auswahl aus den Theaterprogrammen der Region; Spielplanänderungen sind möglich.