Die Freude am Radfahren mit der am kulturellen Reichtum in und um Germersheim zu verbinden – das ist das Ziel der Veranstalter des Aktionstags „Radel ins Museum“ am Sonntag, 5. Mai von 11-17 Uhr im Landkreis Germersheim

22 Museen und Informationszentren im Landkreis Germersheim und vier im Landkreis Südliche Weinstraße bieten dafür am Sonntag, 5. Mai, bei freiem Eintritt von 11 bis 17 Uhr ein buntes Programm für die Gäste.

Offizielle Eröffnung

Eröffnet wird der Aktionstag von Landrat Fritz Brechtel um 11 Uhr am Anlegeplatz des Römerschiffs Lusoria Rhenana am Setzfeldsee bei Neupotz. Die musikalische Umrahmung liefert der Männerchor „Frohsinn Neupotz“. Nach dem offiziellen Part legt um 12 Uhr das Römerschiff ab zur Patrouillenfahrt; weitere Fahrten starten um 14 und 16 Uhr (Anmeldung „Haus Leben am Strom“ in Neupotz, Tel. 07272 7000261). „Ich freue mich, dass so viele Museen am Aktionstag teilnehmen. Der Tag bietet die perfekte Gelegenheit, bei verschiedenen Erlebnistouren radelnd zu genießen, zu rätseln und zu entdecken“, wirbt Brechtel.

Digitale Familien-Museums-Rallye

Erstmals gibt es in diesem Jahr auch eine digitale Museumsrallye. Auf der rund 30 Kilometer langen Radtour können Familien mit einer App spannende Fragen und Aufgaben lösen. Mit dabei sind das Terra-Sigillata-Museum in Rheinzabern, das Fischerhaus in Leimersheim, das „Haus Leben am Strom“ in Neupotz und das Informationszentrum Hördter Rheinauen. Die interaktive App „Actionbound“ auf dem Smartphone liefert Rätsel, Aufgaben und spannende Herausforderungen an jedem Museumsort.

Radtouren und Führungen

Besondere Führungen am Tabakrundweg in Hatzenbühl, eine Stadt- und Festungsführung in Germersheim und rund um die Ludowici-Kapelle in Jockgrim ergänzen das kulturelle Angebot. Außerdem geführte Radtouren zum Thema „Radeln-Römer-Rudern“ (32 km, etwa 6 Stunden), „Goldgrund“ durch den Auwald (8 km, etwa 3 Stunden) und bei schönem Wetter auch die beschauliche Storchentour „45 Kilometer – 45 Störche“ (4 Stunden).

Viele Mitmach-Stationen

Das Terra-Sigillata-Museum in Rheinzabern veranstaltet an diesem Tag sein Museumsfest „Römische Floralia“ mit vielen Mitmachstationen und Lehrstunden zu römischen Heil-, Duft- und Färbepflanzen.

Neben mehreren Kinder- und Kurzführungen findet um 14 Uhr ein „historischer Rundgang“ durch Rheinzabern statt. Viele Museen bieten zu ihrem Aktionsprogramm auch Speisen und Getränke zur Stärkung an.

»Radel ins Museum: Tag der offenen Museen« – So 5.5., 11-17 Uhr; Eröffnung: 11 Uhr, Germersheim, Anlegeplatz Lusoria Rhenania; Flyer:

suedpfalz-tourismus.de/veranstaltung/aktionstag-radel-ins-museum