Sie ist überaus kreativ und unermüdlich fürs Wohlbefinden der Bevölkerung im Einsatz: Gina Schöler steht in Mannheim dem von ihr gegründeten „Ministerium für Glück und Wohlbefinden“ vor. Zum Weltglückstag hat sie sich eine Aktion ausgedacht.

Die selbsternannte Glücksministerin hat sich zum Ziel gesetzt, mit anregenden Ideen und Impulsen, Vorträgen, Workshops und anderen Veranstaltungsformaten das „Bruttonationalglück“ zu steigern. Zum Weltglückstag am 20. März hat sie gerade eine originelle Aktion gestartet: ein Puzzle für den Gemeinsinn unter dem Motto „Teil des Ganzen“.

„Manchmal überkommt einen das Gefühl, unbedeutend zu sein oder nicht dazuzugehören“, erklärt Schöler. „Wir fühlen uns machtlos oder einsam. Aber es ist wie ein Puzzle: Wenn nur ein einziges Teil fehlt, fällt das auf, es wird vermisst – das Ganze ist nicht komplett. Und so ist es auch im Leben.“

Jeder ist wertvoll für die Gemeinschaft

Weil jeder sich mit individuellen Stärken und Talenten, Charaktereigenschaften sowie ganz eigenen Lebensgeschichten sowie -erfahrungen in die Gemeinschaft einbringe, sei jeder Einzelne auch wichtig und wertvoll für die Weltgemeinschaft – symbolisiert in einem „Blanko“-Puzzle (2,50 Euro, bestellbar auf ministeriumfuerglueck.de), das im Mittelpunkt der Aktion steht und das es zu gestalten gilt.

Puzzle als Präsent für sich selbst und andere

Schölers Appell: „Nutzt unser Puzzle, um euch und euren Mitmenschen ein Zeichen der Wertschätzung zu schenken.“ Es könne beispielsweise als „Symbol der Selbstakzeptanz“ mit allem bemalt werden, was das Leben facettenreich und spannend mache und was glücklich stimme. Oder die Gestaltung spiegele besondere persönliche Stärken. Das fertige Puzzle könne verschenkt werden, um einem lieben Menschen zu zeigen, wie wichtig und liebenswert er ist. Auch könnten die einzelnen Teile an Lieblingsmenschen verteilt werden, um zu zeigen, dass jeder ein wichtiger Teil des eigenen Lebens ist.

Schöler: „Lasst uns unsere Kräfte bündeln, für das Gute einstehen und uns zusammentun, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen.“