In diesem Jahr richtet der Verein Rasentrecker Neuhemsbach wieder sein Rasentraktor-Rennen aus. Das 19. Rennen läuft von 21. bis 23. Juni als „Großer Preis von Sembach“ auf dem Rennkurs im Gewerbepark Sembach.

Wie in den vergangenen Jahren werden die umfunktionierten Aufsitzmäher in den Kategorien „Prototypen“ und „Superstandard“ an den Start gehen. Nach den technischen Abnahmen am Samstag (ab 10 Uhr) beginnen gegen 13 Uhr die Trainingsläufe und das Qualifying. Ab 15.30 Uhr starten diverse Sprintrennen sowie Ladys aller Klassen, als erster Höhepunkt an diesem Wochenende. Am Sonntag beginnt das Renngeschehen dann um 11 Uhr.

Auch in diesem Jahr ist laut Ankündigung wieder bestens für musikalische Unterhaltung gesorgt. Am Freitagabend (21. Juni) hat sich die „Rockfeinschmeckerband“ Fused (21 Uhr) angesagt, am Samstag sorgt die Partyband „Magic“ ab 21 Uhr für Stimmung. Sonntags spielt der Musikverein Sembach zum Frühschoppen auf. Hubschrauberrundflug und eine Fahrzeugschau sorgen für Abwechslung. Am Sonntag zählt nur noch die Action auf der Rennstrecke: Die Fahrer und Fahrerinnen stellen sich mit ihren Boliden der Herausforderung und versuchen den Grad zwischen Schnelligkeit und Geschicklichkeit zu meistern.

Über den gesamten Zeitraum des Rennwochenendes ist für das leibliche Wohl gesorgt. Die beliebten Traktorenpartys beginnen am Freitag und Samstag jeweils um 19 Uhr. Die Siegerehrungen folgen am Sonntag.

19. Rasentraktorrennen: „Großer Preis von Sembach“, 21.-23.6., Gewerbepark Sembach, Info: www.rasentrecker-neuhemsbach.de, außerdem auf Facebook und Instagram