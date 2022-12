„Queen“ ist einer der Pop- und Rock-Acts für die Ewigkeit, mit eigenen Worten „a kind of magic“. Den Kult halten auch die am Leben, die Freddy Mercury und seine Hits weiter auf der Bühne zelebrieren.

Mit am erfolgreichsten unter den Tribute-Bands: die Bohemians, die gleich mehrfach in der Region Station machen. Die vier Musiker aus Großbritannien machen aus ihren Auftritten regelmäßig riesige Queen-Live-Partys, immer nah am Original, wofür vor allem Sänger Rob Comber als Freddy Mercury authentische Akzente setzt. Auch Christopher Gregory sieht Brian May nicht nur verblüffend ähnlich, sondern spielt die Gitarre wie sein Vorbild. „Another one bites the dust“, „We will rock you“ oder „Radio GaGa“ - die Show ist ein Festival unsterblicher Rockklassiker. Zahlreiche originalgetreue Kostüme und Requisiten machen die Illusion perfekt.

The Bohemians: „A Night of Queen“ – Sa 7.1., 20 Uhr, Neustadt, Saalbau; So 8.1., 20 Uhr, Pirmasens, Festhalle; Fr 3.3., 20 Uhr, St. Ingbert, Stadthalle; So 19.3., 19 Uhr, Speyer, Stadthalle; Tickets: rheinpfalz.de/ticket