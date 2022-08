Wenn die „Bojemääschter vun de Fischerwääd“ die Amtsgeschäfte im Wormser Rathaus übernehmen, ist das der Startschuss für das neun Tage dauernde größte Wein- und Volksfest am Rhein.

Liebevolle Dekoration sorgt in Worms wieder für Backfischfest-Atmosphäre. Im Mittelpunkt des Spektakels: die Wormser Fischerzunft. 1106 gegründet, ist sie die älteste Zunft Deutschlands. Schon bei der Eröffnungszeremonie auf dem Festplatz wird das Brauchtum hochgehalten. Und nicht nur auf der „Kisselwiese“ wird gefeiert, sondern auch in der Innenstadt, im Wonnegauer Weinkeller und in der „Fischerwääd“ (Große Fischerweide), einer Gasse zwischen Stadtmauer und Rhein.

Live-Musik, Party, Fischerstechen und Umzug

Auf dem abwechslungsreichen Programm stehen Live-Musik und Party im Festzelt, Genuss bei Weinproben auf dem Riesenrad, Kinder-Olympiade (Fr 2.9., 16-19 Uhr) und Lampionumzug (Fr 2.9., 20-20.30 Uhr) auf der Großen Fischerweide und vieles mehr. Die Höhepunkte der traditionsreichen Veranstaltung sind nach der offiziellen Eröffnung am Samstag der große Backfischfestumzug mit über 70 Zugeinheiten und vielen Beteiligten, die vorbei an tausenden jubelnden Zuschauern durch die Straßen von Worms ziehen (So 28.8., 14-17 Uhr), und das traditionelle Fischerstechen (So 4.9., 14.30-17.30 Uhr, Floßhafen). Mannschaften aus dem Wasser verbundenen Vereinen, bestreiten dieses alte Kampfspiel mit viel Gaudi. Das Brauchtum wurzelt im Mittelalter: Das Spiel sollte den Fischern durch die Beschwörung der Wassergeister reiches Fangglück bescheren. Buchstäbliches Glanzlicht zum Abschluss ist eine spektakuläre Show mit rund 100 leuchtenden LED-Drohnen statt des gewohnten Feuerwerks.

Wormser Backfischfest: 27.8.-4.9., Festplatzbetrieb täglich 12-22 Uhr; Sa 27.8., 15.15 Uhr, Festeröffnung, Marktplatz, 18.30 Uhr Festzelteröffnung; So 28.8., 14 Uhr, Umzug; So 4.9., 14.30 Uhr, Fischerstechen im Floßhafen. www.backfischfest.de