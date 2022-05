Es muss der Wahnsinn gewesen sein. Die Stadt Germersheim hat noch versucht, die drohenden Menschenmassen durch ein Veranstaltungsverbot zu stoppen. Doch die Musikfans waren nicht aufzuhalten: 70.000 fluteten die Insel Grün.

50 Jahre ist das her. Grund genug, den Jahrestag des „pfälzischen Woodstock“ am 21. Mai zu feiern, und das mit stimmiger Musik. Was waren das für Größen, die damals auf der Insel mit ihrer Musik diese Heerscharen temperiert haben? Pink Floyd war da, Bluesrock-Legende Rory Gallagher, Status Quo, Uriah Heep, Wishbone Ash, die holländischen Klassik-Rocker von Ekseption mit ihrem Tasten-Derwisch Rick van der Linden.

31 Bands an drei Festivaltagen

Am Ende spielten an den drei Festivaltagen 31 Bands. Im Publikum Tausende Hippies, US-Soldaten, Leute, die mit bemalten und mit Blumen verzierten Autos anreisten, andere kamen mit Rucksack und Schlafsack, auf rustikale Tage eingestellt. Vom Veranstalter nicht informiert, hatte die Stadt vom laufenden Kartenverkauf zu spät erfahren. Das Festival war nicht mehr zu stoppen. Die Dimensionen dieses 2. British Rock Meeting war zu erahnen. 1971 waren zum ersten Festival dieser Art schon 25.000 Besucher nach Speyer gekommen.

Jubiläum mit Tributebands

An das legendäre Ereignis erinnert nun am 21. Mai ab 16.30 Uhr im Germersheimer Lamotte-Park ein Festival, darunter Bands, die sich der damals gespielten Musik verpflichtet fühlen. Headliner ist Echoes, eine der erfolgreichsten Pink-Floyd-Tributebands. Blueprint aus Pforzheim lässt die Musik Rory Gallaghers mit eigenen Akzenten wieder aufleben. Abgerundet wird das Lineup von Chris Brandon und Siegmayer & The Teachers. Dazu gibt es eine Ausstellung mit Fotos und Videos von damals und einen Hippiemarkt. Und: Marek Lieberberg, damals Veranstalter mit der frisch gegründeten Agentur Mama Concerts, wird an den Ort des Geschehens zurückkehren, wie der federführende Verein Interkultur ankündigt.

50 Jahre „2. British Rock-Meeting – Open Air“: Sa 21.5. ab 16.30 Uhr, Germersheim, Lamotte-Park, Karten: reservix.de