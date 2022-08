Kulinarische Spezialitäten (unter anderem frische Forellen, Zander, Zander-, Rotbarsch-, Pangasiusfilet, Tintenfischringe), Musik und gute Unterhaltung, Festzeltatmosphäre: Das gibt es von Fr, 19.8., bis Mo, 22.8., am Baggersee Nachtweide.

Aber das ist nicht der einzige Grund so richtig zu feiern: Denn anlässlich des Jubiläums zum 50-jährigen Vereinsbestehen im Jahr 2020 sowie des 50. Fischerfestes im vergangenen Jahr wurde ein besonderes Jubiläumsprogramm auf die Beine gestellt. Zeltöffnung und Start der Fischbraterei ist freitags, 16 Uhr. Ab 18 Uhr unterhält die Band Ten String mit Kontrabass und Violine und klassischen Country- und Rocksongs. Um 19.30 Uhr findet – unterstützt von den Original Haßlocher Böllerschützen – die offizielle Fischerfest-Eröffnung mit Fassbier-Anstich statt. Bis dann Laura Heinz mit ihrer „Helene Fischer Tribute-Show“ begeistern wird. Weitere Höhepunkte bis zum Jubiläumsfeuerwerk am Montagabend (22 Uhr): Stimmungs- und Showband Music-Mix (Sa 20.8., 19.30 Uhr); The Nannys mit Swing, Jive und Rock’n’Roll (So 21.8., 17.30 Uhr); Rokko Rubin und die Schlagerjuwelen (Mo 22.8., 19 Uhr). Alle Infos findet man unter www.sav-lambsheim.de.