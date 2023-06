Auch die Pfälzische Weinkönigin Lea I. wird zur Eröffnung des 50. Burg- und Weinfestes am Donnerstag, 8. Juni, um 18 Uhr auf der Wachtenburg erwartet.

50 Jahre alt wird das Burg- und Weinfest Wachenheim. Wie gut es sich wohl gehalten hat nach einem halben Jahrhundert? Das wird sich erweisen, wenn jetzt von Donnerstag bis Sonntag und beim Nachschlag am darauf folgenden Wochenende die Jubiläumsauflage gefeiert wird.

Dabei ist gewiss, dass das Fest in ungebrochener Frische wieder zahllose Besucher von nah und fern anziehen wird. Das Programm ist mit Livemusik aller Varianten, Treffs bei Gaumenfreuden und erlesenen Weinen und etlichen Besonderheiten an verschiedenen Schauplätzen jedenfalls üppig. Der offizielle Startschuss fällt am Donnerstag, 8. Juni, um 18 Uhr auf der Wachtenburg, wobei viel Weinprominenz, darunter die Pfälzische Weinkönigin Lea I., für den angemessenen Glanz sorgen wird. „Die gemütliche Atmosphäre Wachenheims und die traumhafte Kulisse der Wachtenburg sorgen für unvergessliche Momente“, versprechen die Macher.

Dubbeglass zum Jubiläum

Zum 50-Jährigen gibt es ein Jubiläums-Dubbeglas als Besonderheit. An beiden Samstagen kann man sich zudem einer Kostümführung durch die historische Altstadt anschließen. Luise Wolf (1847-1925), Gutsbesitzerin und Ehefrau von Albert Bürklin Sr., begibt sich mit den Gästen auf eine Zeitreise durch die Geschichte des Ortes (Tickets: www.wachenheim.de). Weitere Besonderheiten sind der Wandermarathon (Sa 17.6., ab 7 Uhr) oder Führungen durch die Sektkellerei Schloss Wachenheim.

Pendelverkehr zur Burg

Damit die Gäste bequem und entspannt zur Wachtenburg gelangen, gibt es einen Bus-Pendelverkehr im 30-Minuten-Takt. Haltestellen befinden sich an der Bäckerei Ehrat, Weinstraße 38, am Bahnhof Wachenheim sowie am Parkplatz am Burgtalweiher in der Waldstraße.

Info

Burg- und Weinfest Wachenheim, 8.-11./16.-18.6.; Eröffnung: Do 8.6., 18 Uhr, auf der Wachtenburg; Programminfos: www.weinfest-wachenheim.de