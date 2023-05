Der Hockenheimring wird einmal mehr zum Schauplatz eines der größten Classic-Festivals Europas, das im Vorjahr rund 30.000 Zuschauer anlockte: der Bosch Hockenheim Historic mit dem Jim Clark Revival.

Die Liebe zum weniger professionellen, teilweise recht hemdsärmeligen, aber stets von viel Leidenschaft und Hingabe geprägten Motorsport vergangener Tage und das Gedenken an einen der größten Automobilrennfahrer aller Zeiten – für diese Kombination steht die „Bosch Hockenheim Historic – Das Jim Clark Revival“.

Zehn Rennserien als Retrospektive

Das Publikum erlebt eine faszinierende Reise zurück in eine Zeit, in der auch im Motorsport nicht alles besser war, aber manches unkomplizierter. Dafür stehen zehn Rennserien, darunter die drei der neu ins Programm aufgenommenen Serie „Masters Historic Racing“, genannt „Masters Racing Legends for 1966/1985 F1 Cars“ mit klassischen Formel1-Boliden, „Masters Gentlemen Drivers & Pre-66 Touring Cars“ für Tourenwagen und „Masters Endurance Legends“, ein Langstreckenrennen für Sportwagen. Ebenfalls neu im Programm sind die „Tourenwagen Goldene Ära“, die klassischen DTM-Fahrzeugen der „Prä-Klasse-1-Ära“ wie dem BMW M3 oder dem Ford Sierra Cosworth sowie Gruppe-A- und Supertourenwagen vorbehalten sind.

Gedächtnisrennen für verunglückten Jim Clark

Die „Historische Formel 2“ nimmt Bezug zu einem Jim Clark Revival: Das „Jim Clark Gedächtnisrennen“ in Hockenheim war in den 70er-Jahren Schauplatz denkwürdiger Auftritte der Formel-2-Europameisterschaft. Große Namen wie Stuck, Hailwood, Peterson, Quester, Ickx, Regazzoni, Surer, Winkelhock oder Bellof schrieben mit ihren beinharten Rad-an-Rad-Duellen auf den langen Waldgeraden und im Motodrom vor mehr als 100.000 Zuschauern Legenden.

Die „Hockenheim Historic“ bieten offene Fahrerlager und familienfreundliche Preise.

Hockenheim Historic: 5.-7.7., Hockenheimring, Tickets: 06205 950222, weitere Infos/Zeitplan: www.hockenheim-historic.de