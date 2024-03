Das internationale Kammgarn-Jazzfestival geizt nicht mit großen Namen. Auch für die 29. Auflage von 18. bis 20. April geht der Griff ganz nach oben ins Regal: Ute Lemper kommt in die Westpfalz. Das Konzert ist ausverkauft, aber es gibt noch Auswahl.

Ute Lemper war jahrzehntelang einer der großen internationalen Stars der Musical-Bühne als Tänzerin, Sängerin, Darstellerin, Interpretin von Kurt Weill, Astor Piazzolla der Musik aus der Zeit zwischen den Kriegen. In die Kammgarn kommt „die Lemper“ nun mit eigenen Songs.

Der Tourtitel „Time Traveller“ lässt vermuten, dass die 60-Jährige diese Lieder mit einer sehr persönlichen Note versieht und eine Summe ihrer Lebenserfahrung gezogen wird. Die gleichnamige CD von 2023 zumindest ist intensiv, anrührend, einschmeichelnd, gesungen mit einer ganz unverwechselbaren Stimme mit magischem Ausdruck. Genreübergreifend umgesetzt, ist sie doch dem Jazz-Idiom wohl am nächsten. Wermutstropfen: Der Abend mit dem Auftritt ihres Trios ist bereits ausverkauft.

Geben den Startschuss für das 29. Kammgarn Jazzfestival: Markus Stockhausen (2. v. re.) und sein Quartett. | Foto: Lutz Voigtlaender

Opener des Festivals ist am Do 18.4. das vielfach preisgekrönte Quartett des renommierten Trompeters Markus Stockhausen, dessen Musik, von klaren Konzepten getragen und doch reich an erfrischenden Improvisationen, zwischen zeitgenössischer Kunstmusik und fesselndem Freejazz changiert, dabei oft schillernde Klangteppiche webt (20 Uhr).

Am Fr 19.4. schließt sich an Ute Lemper höchst Ungewöhnliches an: Ab 22 Uhr steht Daniel Herskedal allein mit Tuba und Basstrompete im Wechsel auf der Bühne der Schreinerei und lädt mit sphärischem Klangzauber zu Streifzügen durch seine norwegische Heimat ein. Gleichzeitig mit ihm spielt ein anderer Skandinavien-Export, das Iiro Rantala HEL Trio aus Finnland. Die noch relativ frische Formation trumpft auf mit einer Mischung aus Jazz und Pop mit nordischen Ingredienzen.

Junge Shooting-Stars der deutschen Jazz-Szene: die Musiker des Jakob Manz Project. | Foto: Thomas Kiehl

Volles Programm am Samstag: Er startet mit einer Stimme des jungen deutschen Jazz, dem Jakob Manz Project, dem „direkter und klarer Sound, reichhaltige Dynamik und emotionale Tiefe“ nachgesagt werden. Ab 21 Uhr gibt Vincent Peirani aus Nizza mit seinem Trio den Ton an, geprägt von Peiranis Akkordeon-Sound und Fusion-Jazz. (beides Kasino)

Die ganze Bandbreite kubanischer Musik durchdringt die Klänge, die ab 22.30 Uhr Harold Lopéz-Nussa feat. Grégoire Maret mit „unerbittlicher Lebendigkeit“ im Cotton-Club hören lassen wird. Zeitgleich bringt in der Schreinerei das Projekt „JA!ZZevau“ wieder regionale Jazzer zur großen Festivalsession zusammen, geleitet von Philipp Huchzermeier und Tobias Weber.

29. International Kammgarn Jazzfestival: 18.-20.4., jeweils 20 Uhr, Kaiserslautern; Infos: www.kammgarn.de; Tickets: reservix.de