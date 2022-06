Die ukrainische Sängerin Ganna Gryniva mit Band gehört zu den spannendsten Acts der Weltmusik – sie live zu erleben sei faszinierend, wie Kritiker sagen. Die Chance, das Ensemble zu erleben, bietet sich bei der 26. Ausgabe des Festivals „Palatia Jazz“.

Das findet aufgrund der aktuellen Situation weiterhin in kleinerem, aber durchaus feinem Rahmen statt. Denn an zwei Wochenenden werden jeweils vier hochkarätige Künstlerinnen und Künstler im Weingut Ökonomierat Lind in Rohrbach auftreten.

„Ostwind“: Mit Künstlern aus Osteuropa

Angelehnt an das Kultursommer-Motto „Ostwind“ wurden einige Künstler aus Osteuropa eingeladen. So auch Ganna Gryniva, die mit einer wunderbaren Stimme und tollen Effekten am Synthesizer sowie mit Liedern aus der Ukraine eine emotionale Mischung aus Folk, Jazz und zeitgenössischen Klängen mitbringt. Ihr Ensemble, darunter hervorragende junge Jazz-Musiker, besteht unter anderem aus dem französischen Tenorsaxofonisten Musina Ebobissé, dem österreichischen Schlagzeuger und Komponisten Mathias Ruppnig sowie dem schwedischen Pianisten Povel Widestrand.

Konzerthöhepunkt reiht sich an Konzerthöhepunkt

Nach dieser gefühlvollen Eröffnung reiht sich ein Konzerthöhepunkt an den anderen. Pianist Gerald Clayton kommt im Trio (Joe Sanders, Bass, Gregory Hutchinson, Drums) und mit seinem abwechslungsreich arrangierten Album „Bells On Sand“. Das zweite Doppelkonzert bestreiten Leléka, ein multikulturelles Berliner Quartett um die ukrainische Sängerin Viktoria Leléka, sowie DePhazz. Das in Heidelberg von Pit Baumgartner gegründete Ensemble befindet sich 2022 auf „25 Jahre“-Jubiläumstour – eine Tanzparty mit Pat Appleton und Karl Frierson steht bevor!

Auch polnische Jazz-Größe im Weingut

Zum Start ins zweite Festival-Wochenende spielt mit Altsaxofonist Maciej Obara einer der wichtigsten Repräsentanten der neuen Jazz-Szene in Polen im Weingut. Danach stellt sich der vielfach ausgezeichnete Pawel Kaczmarczyk mit Alan Wykpisz (Kontrabass) und Grzegorz Palka (Drums) vor.

Ode an die Schönheit des Lebens

Zum Finale beschwört das Bandprojekt Triosence um Pianist Bernhard Schüler mit seinem Album „Giulia“ in farbenreichen Stücken die Schönheit des Lebens. Jazz, traditionelle und Neue Musik sowie Balladenhaftes, allesamt Eigenkompositionen, stellt Jazzgeiger Adam Bałdych mit seinem Quartett und dem Album „Poetry“ vor.

Infos

26 Jahre “Palatia Jazz – das internationale Jazzfestival der Pfalz„ im Weingut Ökonomierat Lind in Rohrbach (Eingang: Auf der Höchst 1): Fr 22.7. Ganna Gryniva Band (19.30 Uhr), danach Gerald Clayton Trio; Sa 23.7. Leléka (19.30 Uhr), danach DePhazz; Fr 29.7. Maciej Obara Quartet (19.30 Uhr), danach Pawel Kaczmarczyk Trio; Sa 30.7. Triosence (19.30 Uhr), danach Adam Baldych Quartet; Beginn des Jazzkulinariums jeweils um 18 Uhr; Karten: reservix.de