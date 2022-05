Mitmachen, mitgestalten und mitfeiern können Besucher des Demokratiefestes, das von 27. bis 29. Mai in der Neustadter Innenstadt und auf dem Hambacher Schloss steigen wird. Es setzt zugleich ein wichtiges Zeichen in schwieriger Zeit.

„Mut zur Freiheit“ ist das Motto, unter dem die Stadt Neustadt und die Stiftung Hambacher Schloss von 27. bis 29. Mai mit vielen Mitmachangeboten, Kunst, Theater und Musik an das Hambacher Fest vor 190 Jahren erinnern möchte. Das bunte Spektakel für die ganze Familie findet erstmals an allen Originalorten der historischen Vorlage statt: auf dem Marktplatz (Innenstadt), auf dem Weg zum Schlossberg und auf dem Hambacher Schloss selbst.

Eröffnung auf dem Neustadter Marktplatz

Auf dem Marktplatz eröffnet Oberbürgermeister Marc Weigel am Sa 28.5., 12 Uhr, den Festreigen gemeinsam mit Gästen aus der Landespolitik und den Partnerregionen. Die Musik dazu spielt der französische Ausnahme-Akkordeonist Laurent Leroi.

Was über Wochen in der Innenstadt hinter einer Abhängung auf einem hohen Baugerüst viel Aufmerksamkeit erfuhr, wird am Tag vor dem Fest – am Fr 27.5., 15 Uhr in der Karl-Helfferich-Straße – feierlich enthüllt: ein riesiges Wandgemälde, ein Mural, zum Thema Demokratie und Freiheit des Graffiti- und Airbrush-Künstlers Rick Rojas aus Mannheim.

Aktionen der Partnerstädte geplant

Auch die Partnerstädte Wernigerode, Mâcon und Mersin-Yenisehir werden sich mit Aktionen im Rahmen der Städtefreundschaften am Fest beteiligen.

Um 18.30 Uhr lädt das Roxy-Kino zu einem „Kinoabend der Freiheit“ ein. Gezeigt werden zwei Filme aus Neustadt und Wernigerode zum Thema Freiheit und Demokratie. Die Vernissage zur Ausstellung „Mut zur Freiheit“ in der Villa Böhm beginnt um 18 Uhr.

Mitmachangebote (nicht nur) für Jugendliche

Am Sa 28.5. startet das Programm in der Innenstadt ab 11 Uhr (bis 22 Uhr), etwa mit Abseilen vom Stiftskirchenturm und einem Weindorf im Rathausinnenhof, auf dem Hambacher Schloss ab 11 Uhr (bis 18 Uhr). Am So 29.5. wird in der Innenstadt von 11 bis 20 Uhr gefeiert, auf dem Schlossberg von 11 bis 16 Uhr.

Neben zahlreichen Mitmachangeboten, wie dem Demokratiedosentelefon, angeboten vom Regionalen Bündnis gegen Rechts, oder dem „Heartbeat Bus“, einer Aktion des Neustadter Jugendamtes, bietet die Tourist-Information samstags und sonntags geführte öffentliche Wanderungen „Hinauf, hinauf zum Schloss!“ (Sa 11 und 14 Uhr, So um 11 Uhr). Treffpunkt: Tourist-Information, Tickets: 10 Euro.

Jazz und Jugendphilharmonie

Auch musikalisch wird einiges geboten: Jazz-Sängerin Nicole Metzger wird auf der Marktplatzbühne singen, außerdem präsentiert sich die Jugendphilharmonie, ab 17 Uhr übernimmt die Blue Note Big Band, ab 19 Uhr die Coverband The Bombshells.

Kabarettist Abdelkarim serviert am So 15-16 Uhr auf dem Schloss Häppchen aus seinen Programmen „Wir beruhigen uns“ und „Abdelkratie“, für das er mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet wurde.

„1832. Das Fest der Demokratie“ – Fr-So, 27.-29.5., Neustadt, Marktplatz, Weg zum Schlossberg, Hambacher Schloss, Info zum Programm und dem Shuttlebus zum Schloss: www.neustadt.eu/1832dasfest und www.hambacher-schloss.de