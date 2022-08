„Dreimal verschoben und einmal abgebrochen“ – als Organisatorin der Deidesheimer „Intonation“ musste Friederike Zeit einen ziemlichen Eiertanz vollführen. Doch nun findet das internationale Keramikbildhauer-Symposium statt.

Die 18. Auflage ist erstmals als Spätsommer-Edition: Von 26. August bis 2. September arbeiten die sieben beteiligten Künstlerinnen und Künstler, wie vor Corona, im Atelier Zeit und Narum sowie in Deidesheims ehemaliger Synagoge. Nachmittags werden die Werkstätten für das Publikum geöffnet, und am Wochenende 3./4.9. findet die Abschlusspräsentation statt.

Große ästhetische Bandbreite

Die ästhetische Bandbreite reicht dieses Jahr von den keramischen Tierskulpturen und narrativen Figurengruppen einer Julia Rückert bis hin zu Svein Narums eigenwillig geformter Gefäßkeramik mit Schlickermalerei. Dazwischen gibt es – mit der Niederländerin Beatrijs van Rheeden und der Ungarin Viktória Maróti – gleich zwei Positionen zu entdecken, die auf originelle Weise Porzellan- und Textilkunst miteinander verweben. Geometrische Module und Faltungen, die an geologische Strukturen denken lassen, bestimmen die Werke von Hasan Sahbaz aus der Türkei, während die Objekte von Hanna Miadzvedzeva, die sich in ihrer Heimat Belarus im politischen Widerstand engagiert, an Kunstformen der Natur erinnern: an Pilze, Seeigel, Schwämme, Steinkorallen. Friederike Zeit, Schöpferin abstrakt-dynamischer Formen, komplettiert das keramische Septett.

18. „Intonation“: 26.8. bis 4.9., Deidesheim, Atelier Zeit und Narum/ehem. Synagoge, offene Werkstatt: täglich 15-18 Uhr, Abschlussausstellung mit Vorträgen: Sa/So 3./4.9., 12-18 Uhr, Info: intonation-deidesheim.de