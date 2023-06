Das 1250. Ortsjubiläum ist in Rüssingen (VG Göllheim) Anlass, zum Dorffest wieder eine „lebendige Museumsstraße“ einzuberufen, zum mittlerweile vierten Mal. Die Denkmalzone in der Hauptstraße reiht an den beiden Festtagen große und kleine Museen aneinander.

Alte Gerätschaften, Traktoren, Motorräder, Kutschen, Handwerkszeug, Arbeitsgeräte und Geschirre für Pferde, Ochsen und Kühe öffnen Türen in die Vergangenheit, auch viele Höfe mit eigenen Präsentationen. Ausstellungen zeigen noch Erhaltenes an Hausstand und Historisches aus dem Kleiderschrank, Dokumente, Steigbriefe, Archivunterlagen, Feldpostbriefe und alte Fotos. Tafeln erzählen von der Ortsgeschichte, der Ankunft der Mennoniten, von Leuten, die im 19. Jahrhundert ausgewandert sind. Beim Promenieren kommen die Gäste beim Schmied, am Backhaus, am Brunnen mit den Waschfrauen und am ehemaligen Milchhäuschen vorbei. In Nischen und auf schmalen Stiegen könne Mansardenzimmer der Knechte und Mägde, das Büro des Bürgermeisters, altes Spielzeug und Omas Puppenstuben entdeckt werden.

Das i-Tüpfelchen sind die vielen Akteure, die als historische Personen die Museumsstraße beleben und viel Historie versprühen. An „Zollstellen“ werden die Gäste empfangen und erhalten ihr kostenloses „Tagesvisum“ mit Informationen, was sie wo erwartet.

Im Museumscafé und an der Rittertheke in der Festhalle lassen sich Hunger und Durst stillen.

Info

Lebendige Museumsstraße im Rahmen des Dorffestes in Rüssingen, Hauptstraße, geöffnet Sa 17.6., 14-19 Uhr, So 18.6., 12-17 Uhr