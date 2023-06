„Im Herze vun Herxe“ wird am Wochenende (16.-18.6.) Ortsjubiläum gefeiert. Es geht um 1250 Jahre Herxheim. Im Ortszentrum wird es eine Vielzahl von Ständen, Bühnen und ein buntes Treiben für alle Generationen geben. Der Sonntag ist verkaufsoffen.

Eröffnet wird des Festwochenende am Fr 16.6., 17 Uhr, mit dem Fassanstich auf dem Sparkassen-Parkplatz. Das Programm ist riesig. Vereine und Kirchengemeinden beteiligen sich, es gibt Live-Musik jeder Couleur, Lesungen, Ausstellungen, Kurzweil für Kinder, und alles flankiert von Südpfälzer Gastlichkeit.

Das Südpfalzensemble, Cherrylane, Monosonic, Peters’n’Teachers, Alvin und der Hitpunk, Shire Door und The Bombshells: Schon das Musikprogramm am Freitag ist kaum zu überschauen. Am Samstag sorgt ein weiteres Dutzend Bands für den richtigen Ton. Vereine wie der CV Narrhalla oder der Renn- und Reitverein zeigen, was sie können.

Erste Einblicke: „Herxheim – Das Musical“

Ein Höhepunkt am Samstag: Ab 17 Uhr geben die Südpfalzlerchen im Park der Villa Wieser erste Eindrücke von „Herxheim – Das Musical“, das im Herbst als Beitrag zum Jubiläum Premiere hat. Der Sonntag ist verkaufsoffen und wird zudem angekündigt als Familientag – es gibt Mitmachprogramme, Museumsworkshops, Kinderschminken, Zauberei, Flohmärkte und vieles mehr, eingebettet in reichlich Livemusik, Ausstellungen und ähnliche Aktivitäten.

Info

Festwochenende »1250 Jahre Herxheim«: Fr 16.6. ab 17 Uhr, Sa 17.6. ab 15 Uhr, So 18.6. ab 10 Uhr; Programm: www.herxheim.de/1250