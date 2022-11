Futuristisch angehaucht, elektronisch verbrämt und zutiefst urban sind alle ihre Songs, doch die Stimmung wechselt von Track zu Track. Dieser Fakt ist ebenso verblüffend wie die schrillen Outfits von Inéz Schaefer und Demian Kappenstein: Ätna.

Ihre aufwendig produzierten Hochglanz-Videos könnten mit ihrer Ästhetik durchaus in der Werbebranche punkten. Ätna sind vielleicht nicht jedermanns Sache, aber sie sind tatsächlich explosiv mitreißend. Mal schmeichelt sich minimalistisch unterlegter Gesang von Inéz ins Ohr, mal hämmert das Duo dem Publikum sinnlos scheinende Formeln („Tuktuk“) ins Hirn. Doch alles trägt eine eigene Handschrift und ist von einer großen Liebe zum Detail geprägt. Vor allem aber sind Ätna hochprofessionell: Schaefer und Kappenstein lernten sich an der Musikhochschule Dresden kennen und präsentierten 2017 ihre erste EP. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten, und so hat das Duo inzwischen internationale Bühnenerfahrung und ein komplettes Album am Start: „Made by Desire“, das sie auf der Tour im Gepäck haben.

Ätna – „Made by Desire“-Tour: Di 22.11., 20 Uhr, Mannheim, Alte Feuerwache, Karten: 01806 570070,

