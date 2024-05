Welche Partei ist die stärkste Kraft in Ihrem neuen Gemeinderat? Rufen Sie in folgender Grafik Ihren Ort auf, um sich das Parteien-Ergebnis anzeigen zu lassen. Klicken Sie dazu in das Suchfeld (in der Grafik links oben) und wählen Sie Ihren Ort aus. Sie können die Anfangsbuchstaben des Ortes eintippen, um die Auswahlliste zu reduzieren.

Hinweis: Die Ergebnisse der zehn verbandsfreien Gemeinden der Pfalz werden bei den VG-Ergebnissen (hier) angezeigt, die Ergebnisse der Stadtratswahlen in den acht kreisfreien Städten gemeinsam mit den Kreis-Ergebnissen (hier).