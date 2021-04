„Wir sehen uns dort oben“ war 2013 das Buch der Stunde: zu Beginn der Erinnerungsfeiern 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg. Der bis dahin vor allem als Autor von Kriminalromanen bekannte Pierre Lemaitre erhielt dafür den Prix Goncourt, Frankreichs renommiertesten Literaturpreis. Die mit zwei Folgebänden zur Trilogie ergänzte Geschichte liegt mittlerweile auch in exzellenten deutschen Übersetzungen vor.

„Man glaubt, für das Vaterland zu sterben, dabei stirbt man für die Industrie“: Dieses berühmt gewordene Zitat des Schriftstellers Anatole France, Literaturnobelpreisträger 1921, fasst knapp zusammen, worum es im ersten Roman geht, mit dem der bis dahin vor allem als Autor von Psychothrillern mit Anleihen bei Brett Easton Ellis und Alfred Hitchcock bekannte Pierre Lemaitre zu einem der erfolgreichsten Schriftsteller Frankreichs wurde.

Menschen als Spielball der Weltgeschichte

„Au revoir là-haut“ („Wir sehen uns dort oben“) erzählt die Geschichte zweier gestrandeter Weltkriegsüberlebender – Albert, ein armer Tropf, und Édouard, Sohn einer Bankiersfamilie – und ihres Gegenspielers, eines skrupellosen Offiziers und Geschäftsmannes, der durch krumme Geschäfte mit Särgen zum großen Geld kommt ... Abenteuerliche Intrigen, unerwartete Wendungen, kleine Geschichten vor der Folie der großen Weltgeschichte machen auch die beiden Folgebände zur ebenso spannenden wie unterhaltsamen Lektüre: In „Die Farben des Feuers“ erleben wir, wie Europa auf den Zweiten Weltkrieg zusteuert und lernen zukünftige Kollaborateure der Nazis kennen. Um Geld und Macht, aber auch um das Schicksal der kleinen Leute wie der Lehrerin Louise geht es auch in „Spiegel unseres Schmerzes“, das in ein Frankreich führt, das 1940 nicht nur vor den deutschen Besatzern, sondern auch vor sich selbst auf der Flucht scheint.

Die linken Sympathien des am 19. April 1951 geborenen und in den Pariser Vorstädten Drancy und Aubervillers aufgewachsenen Pierre Lemaitre lassen sich nicht verbergen. Aber auch sein erster „Brotberuf“, der des Psychologen in der Erwachsenenbildung, mag dazu beitragen, dass es vor allem die Zeichnung der unterschiedlichsten Charaktere ist, die in seinen Romanen so fasziniert und fesselt. Der jetzt 70-Jährige schreibt Unterhaltungsliteratur – auf höchstem Niveau.