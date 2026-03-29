Raketen auf Tel Aviv, Flüge gestrichen, Angst um die Familie – und doch zeigt die israelische Batsheva Dance Company „Momo“ im Pfalzbau – mit einer berührenden Botschaft.

Tänzer opfern viel für ihre Kunst. Manchmal scheinen sie um ihr Leben zu tanzen. Und mit dieser existenziellen Wucht hauen gerade israelische Ensemble die Zuschauer um. Aber unter welchen Umständen die Batsheva Dance Company am Samstag am Pfalzbau gastierte, muss man sich vor Augen führen. Eigentlich hätten sie im November 2023 das Stück „Momo“ des „Vaters“ der Kompanie, Ohad Naharin, in Ludwigshafen zeigen sollen. Doch wenige Wochen zuvor überfiel die palästinensische Terrororganisation Hamas ein israelisches Festival, was Israel mit einem Rachefeldzug beantwortete. Jetzt stand die Tournee erneut vor dem Aus.

Angst um die Familien

Die Lage im israelisch-amerikanischen Krieg gegen Iran hat sich in den letzten Tagen zugespitzt. Israel macht nun auch Front auf den Süden Libanons. Im Gegenzug werden die Raketenangriffe auf Tel Aviv, der Heimat der Kompanie, massiver. Flüge werden nur noch zur Hälfte besetzt oder abgesagt. „Es hätte fast nicht geklappt“, erzählt Pfalzbau-Intendant Tilman Gersch. Erst nach Verhandlungen mit der Fluggesellschaft und der israelischen Regierung durften sie zwei Tage früher als geplant einen Flug in die Schweiz nehmen, erläutert Disponent Kai Auffenfeld. Übernachtung im Schwarzwald, Weiterfahrt nach Gütersloh zum dortigen Auftritt, dann in die Pfalz. Und nun hofft das Ensemble, dass der Rückflug von Paris in die Heimat möglich ist. „Die Frauen hatten Angst, dass sie ihre Kinder nicht mehr wiedersehen, wenn sie auf Tournee gehen“, erzählt Tilman Gersch, und dass die fünfstelligen Mehrkosten irgendwie aufgeteilt werden. Hauptsache, die 1150 Zuschauer müssen nicht erneut weggeschickt werden. Während des Videocalls mit der Agentur, um das Vorgehen zu besprechen, ging in Israel der Alarm los. Sie mussten in den Luftschutzbunker. Auch in „Momo“ spitzt sich die Lage auf erschütternde Weise zu.

Von Kameraden zu Götzen

„Momo“, so heißt Ohad Naharins Hund, weil die Silben gut über die Lippen rollen. Aber eigentlich hat ihn seine Frau, die frühere Tänzerin und jetzt Kostümbildnerin Eri Nakamura, darauf gebraucht, dass „mo“ auf Japanisch „auch“ bedeutet. Das passt! Denn das Alterswerk des heute 73-Jährigen ist ein Plädoyer, das Nebeneinander zuzulassen.

Erst dominieren vier torsonackte Männer in Cargohosen die Bühne im Gleichschritt. Zu melancholischen Cello-Klängen und einer sanften Geigen-Melodie berühren sie behutsam den Boden, ihren Mund, erheben die Faust, öffnen die Arme. Es mutet wie ein Ritus in Zeitlupe an, in Flüssigkeit konserviert, als beschwörten sie den Gründungsmythos des Landes, als man auf einen Neuanfang hoffte. Und zwar in solchen sozialistischen Kibbuzim, in welches Ohad Naharin 1952 geboren wurde. Nach der Ausbildung an der Juilliard-School in den USA und einem Engagement bei Béjart Ballet in Brüssel prägte er von 1990 bis 2018 als Leiter und nun als Hauschoreograf die Batsheva Dance Company.

Wie die vier Männer Ketten bilden, sich die Hände auf die Schultern legen und Halt geben, zeugen sie von Kameradschaft. Aber sie kreisen um sich selbst. Sie klettern die Wand hoch, um wie Götzenbilder über allem zu thronen. Wenn sie marschieren und laut skandieren, bekommt ihr Gehabe etwas bedrohlich Militärisches. Auch ein anderes Sein ist möglich.

Räkelnd im Tutu

Ein Tänzer im rosa Gymnastikanzug rockt wild hinter der Parade ab. Ein weiterer schleicht sich im Tutu gekleidet dazu und räkelt sich sexy. Eine Tänzerin bricht in schnell tippelnde Schritte aus und dehnt ihren stehenden Spagat ins Extreme. Sie funktionieren Ballettstangen zum Klettergerüst um, von denen sie kopfüber hängen. Diese zweite Gruppe aus sieben „Anderen“ zelebriert die Schönheit des Balletts, erlaubt sich dabei erotische Verspieltheit und individuelle Verrücktheit bis an die Grenzen. Aber sie wirken zersprengt und vereinzelt. Eine Tänzerin versucht, mit der Vierer-Bande anzubändeln – vergeblich.

Es könnten zwei Seelen einer Gesellschaft sein, zwei Generationen oder gar zwei Völker. Man darf nicht überinterpretieren, denn das Stück ist im Herbst 2022 noch vor dem Hamas-Überfall entstanden. Dennoch zeugt das Mitgefühl, das Ohad Naharin für beide Seinsweisen in „Momo“ heraufbeschwört, von seiner humanistischen Haltung, mit der er politisch Stellung bezieht. Er gilt als einer der schärfsten Kritiker der israelischen Menschenrechtsverletzungen, fordert ein Ende der Rachefeldzüge, sammelt mit Kulturschaffenden Spendengelder für humanitäre Hilfe in Gaza. Mit der Wiederaufnahme des Stücks „Anafaza“ im Juni 2023, wo palästinensische Flaggen auftauchen, riskierte er, dass der Kompanie die staatliche Förderung entzogen würde – was ihm der Kulturminister androhte. Trotzdem wird Batsheva als israelische Exzellenzkompanie weltweit immer wieder von pro-palästinensischen Demonstrationen oder gar Boykott-Aufrufen begleitet, weshalb auch im Pfalzbau erhöhte Sicherheitsvorkehrungen und Taschenkontrollen vorgenommen wurden. Es geht in diesem Abend allerdings versöhnlich zu.

Gaga mit offenen Augen

Wie ein Zusammensein gelingen kann, lebt Ohad Naharin in Batsheva vor, die mit 40 Tänzerinnen und Tänzern zur größten des Landes gehört und als Talentschmiede gilt. Das Geheimnis dahinter ist „Gaga“, eine Bewegungsforschung, die das Balletttraining ergänzt. Man begibt sich jenseits des Gewohnten, wagt die Extreme zwischen Details und Übertreibung und feiert die Verrücktheit. Dabei müssen die Augen weit offen sein, um sich vom Nachbarn inspirieren zu lassen und wie auf einer Party Gemeinschaft trotz Individualität zu finden. In „Momo“ gelingt das nicht.

Die Tänzer geben immer wieder handhebend ein Zeichen, woraufhin ein Dröhnen ertönt, das die Hektik wohltuend unterbricht – als „Magic of Missing Out“ wie man MOMO auch interpretieren kann. Das Innehalten wird häufiger, die Einschläge donnern näher, verdichten sich zu einem Technobeat. Oder einem Bombenhagel. Und das Ensemble erstarrt im ständigen Handheben. Aber dann gibt es diesen Moment, als der Applaus aufbrandet, dem Ensemble kollektiv stehend und herzlich dankt und die Tänzer wieder die Hände heben. Diesmal zum Gruß. Die tiefe Empathie, die an diesem Abend zwischen israelischer Kompanie und deutschem Publikum aufwallte, stimmt hoffnungsfroh.