In mahnendem Rot wollen am Abend des 22. Juni wieder Veranstaltungshäuser bundesweit leuchten: Die zweite „Night of Light“ soll erneut auf die Nöte der Branche hinweisen. Denn auch wenn kleinere Konzerte wieder möglich sind: Ein „zweiter düsterer Winter“ drohe, erläutert Timo Holstein von Eigenart Events aus Kirchheimbolanden, der auf eine Verlängerung der Hilfen und eine Aufhebung des Abstandsgebots hofft.

Rund 9000 Lichtinstallationen gab es im Juni 2020 in der ersten „Night of Light“ der Veranstaltungsbranche. Jetzt folgt ein zweiter Protesttag. „Die Aktion