Hört sich stark nach Pfusch an: An der Kunsthalle Mannheim müssen alle Fassadenplatten des Neubaus erneuert werden Aus Sicherheitsgründen. Das hat ein Gutachten ergeben. Die Architektur des Büros gmp ist 2018 erst eröffnet worden. Schon im Februar dieses Jahres haben Windböen einzelne Platten aus der Halterung gerissen. Eine Gerüstbaufirma rückte an, um alles mit speziellen Netzen abzusichern. Vor dem Haupteingang, ein Bauzaun. Das jetzt vorliegende Gutachten wurde damals in Auftragen gegeben.

Im März stellte sich dabei heraus, dass nicht nur die vom Sturm angegriffenen Fassadenelemente schwächeln. Jetzt heißt es: Alle Faserzementplatten, die zusammen mit dem bauästhetisch signifikanten, vorgelagerten Gitter an einer Unterkonstruktion befestigt sind, seien tangiert. Ursache, sagt das Gutachten, sei das Zusammenspiel der einzelnen Fassadenkomponenten.

Grundlage der Einschätzung ist die DIN 18202, die Winkel- und Ebenheitstoleranzen im Hochbau definiert. Akut besteht aber – den Sicherheitsnetzen sei Dank - keine Gefahr für Besucher/innen. Auch der Haupteingang ist inzwischen wieder offen. Im Museum versucht man, Haltung zu bewahren. Trotzdem möchte man – aus verständlichen Gründen – doch lieber mit Kunst in den Schlagzeilen stehen.

Im Juli soll sie die erste große Ausstellung des neuen Direktors Johan Holten öffnen. „Umbruch“ ist sie betitelt. Abbruch-Arbeiten waren nicht vorgesehen. „Uns ist es jetzt wichtig, einen Plan zu erstellen, nach dem wir ohne große Einschränkungen für unsere Besucher/innen die Montagearbeiten an der Fassade durchführen lassen können“, sagt Museumschef Holten. Gut für ihn, dass er noch Zeit hat. Denn das große Revirement wird vermutlich erst Ende des Jahres beginnen. Vorher muss erst noch geklärt werden, wer Schuld ist an dem Desaster. In Frage kommen mehrere Gewerke. Vom Architekturbüro gmp hört man derweil: nichts.