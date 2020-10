Von Verständnis bis Entsetzen reichen die Reaktionen der Pfälzer Kulturschaffenden, die ab Montag mit einem neuerlichen Lockdown konfrontiert sind. Nun werden Vorstellungen und Auftritte verschoben und neue digitale Kulturhappen erarbeitet. Und alle hoffen, dass es im Dezember tatsächlich wieder weitergehen kann.

„Das Jahr des Free-Jazz geht weiter“, versucht es das neue Leitungsteam des Internationalen Filmfestivals Mannheim-Heidelberg (IFFMH) mit Galgenhumor. Am 12. November sollte das Festival mit einem umfangreichen Programm in acht Kinos starten. Jetzt wird die 69. Festivalausgabe, die die erste von Sascha Keilholz als Nachfolger von Michael Kötz ist, ins Virtuelle verlegt. Und man hofft auf ein umso schöneres Jubiläumsfestival 2021.

Auf Online-Angebote setzen auch die von 2. bis 30. November geschlossenen Reiß-Engelhorn-Museen (REM) in Mannheim. Einen neuen Audio-Podcast und neue Grabungsvideos kündigt Pressesprecherin Cornelia Rebholz an.

„Für freie Szene fatal“

Am Nationaltheater Mannheim seien die November-Vorstellungen zu 90 Prozent verkauft gewesen, berichtet der Geschäftsführende Intendant Marc Stefan Sickel. Nun werde überlegt, wie die geplanten Premieren im weiteren Spielplan untergebracht werden können. Für die politische Entscheidung, im November auch Veranstaltungsstätten zu schließen, zeigt er Verständnis, da es dem Bund um eine deutliche Kontaktreduzierung geht. „Eine gesundheitliche Notlage soll verhindert werden“, sagt Sickel. Das bedürfe „einer nationalen Kraftanstrengung“.

Die für die Tanzsparte am Nationaltheater zuständige Dramaturgin Ina Harjung ergänzt: „Für uns ist der Lockdown bitter, aber wir stehen als Festangestellte noch auf der Schokoladenseite, für die freie Szene ist es fatal.“ Sie betont: „Es gibt nachweislich keinen Fall, in dem sich jemand in einem Theater infiziert hat.“ Trotzdem kann sie die Überlegungen der Politik nachvollziehen: „Wir sehen, wie Zuschauer vor dem Theater alleine stehen, aber auch welche, die klüngeln oder sich vielleicht vorher treffen und gemeinsam anreisen.“ Dieses ganze Drumherum wolle die Politik unterbinden.

„Kan man überhaupt planen?“

Als schmerzhaften Einschnitt bezeichnet Tilman Gersch, Intendant des Theaters im Pfalzbau in Ludwigshafen, die Zwangspause. Schließlich liefen gerade die Festspiele Ludwigshafen. Manche geplanten Auftritte hofft er, noch verschieben zu können, darunter den Tango-Tanzabend „Piazzolla/En tus Ojos“ und das Konzert „Six Pianos“. „Ich würde dem Publikum gerne die Freude machen, aber die Frage ist, ob man es unterbekommt und wie es mit dem Lockdown weitergeht. Kann man überhaupt für Dezember und Januar planen? Ich werde es trotzdem probieren.“

Bei der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen laufen wiederum Planungen für mögliche Streaming- und andere Ersatz-Angebote. Wobei noch unklar sei, inwieweit der Probenbetrieb aufrechterhalten werden kann, so Intendant Beat Fehlmann.

Pfalztheater weicht auf YouTube aus

In Kaiserslautern zeigt Pfalztheater-Intendant Urs Häberli Verständnis für die verordnete Theaterschließung. „Das Glas ist halb voll und nicht halb leer, denn auch wenn wir im November nicht spielen dürfen, so können wir doch in vollem Umfange proben.“ Dafür habe der Bezirksverband als Träger Grünes Licht gegeben. Die für November geplanten Premieren des Tanzstücks „Human, 8 words“ sowie des Familienstücks „Die kleine Hexe“ sollen daher „zeitnah nachgeholt“ werden können.

Kommende Woche sollen dann neue Digitalangebote starten. So ist eine Aufführung des Stückes „Bürckel!“ mitgefilmt worden, der Beitrag soll auf dem YouTube-Kanal des Pfalztheaters zu sehen sein. Dort will das Theater auch etwa jeden zweiten Abend einen neuen Kurzbeitrag senden, bei dem sich alle Sparten einbringen. „Das kann mal ein Gedicht sein, mal eine Tanzdarbietung, auch das Orchester ist dabei“, kündigt Pressesprecher Günther Fingerle an.

„Absolut falsche Entscheidung“

Mehr Unmut bekundet Richard Müller, Chef des Kulturzentrums Kammgarn in Kaiserslautern, das seit Oktober im großen Kasino mit einem klug durchdachten Hygienekonzert kleine Konzerte und Comedy-Abende ermöglichen konnte. Ausgerechnet den Kulturbereich dicht zu machen, in dem es keinerlei Infektionen gegeben habe, sei „absolut die falsche Entscheidung“. Müller sorgt sich dabei vor allem um die Künstler, die nun nicht mehr auftreten könnten. Um sie nicht hängen zu lassen, hat er alle für November geplanten Auftritte in den Dezember verschoben.

Ähnlich äußert sich Christoph Dammann, Leiter des Kulturreferats in Kaiserslautern, und zuständig für die städtischen Konzerte in der Fruchthalle, in der mit moderner Lüftung mit Frischluftzufuhr und viel Abstand gearbeitet werden kann. Er verweist darauf, dass sowohl Kulturveranstalter wie Besucher unter Beweis gestellt hätten, dass sie mit erforderlichen Hygienekonzepten umgehen können. Dammann rechnet nun damit, dass Verbände wie die Deutsche Orchestervereinigung die neuen Corona-Verordnungen gerichtlich prüfen lassen.

Die Leiterin des Museums Pfalzgalerie, Britta E. Buhlmann, bedauert ebenfalls die Entscheidung, Orte der Kultur zu schließen. Die Pfalzgalerie habe im Schnitt etwa 30 Besucher am Tag, das bedeute jede Menge Platz. Sie habe noch von keiner Ansteckung im Museum gehört. „Einen anlassbezogenen Lockdown hätte man eher nachvollziehen können.“ Die für November geplante neue Lotte-Reimers-Ausstellung soll nun voraussichtlich im Dezember eröffnet werden.

Unmut in der Südpfalz

In der Südpfalz herrscht ebenfalls Unverständnis. Als Willkür empfindet Lars Pfeifer vom Landauer Universum-Kino die Schließung auch von Kinos. „Das ist ein ganz falsches Zeichen. Wir haben doch wirklich alles getan. Es gab weltweit keine Ansteckung in einem Kino.“ Kinos und Theater könne man nicht mit der Gastronomie gleichsetzen, meint auch Peter Karl vom Gloria-Kulturpalast, der besonders der Comedy ein Zuhause bietet. Er fühlt sich abgestraft für private Partys ohne Sicherheitskonzept. Auch sonst werde mit unterschiedlichem Maß gemessen. Für alles gebe es in Deutschland DIN-Normen und Vorgaben. Beim Corona-Schutz für Veranstaltungen richte sich dagegen alles nur nach der Anzahl der Personen pro Quadratmeter. Aber es werde etwa nicht unterschieden, wie hoch ein Raum oder wie stark die Lüftung sei.

Für das Herxheimer Chawwerusch-Theater fällt durch den erneuten Lockdown, der nach den Maßnahmen vom Frühjahr ein „zweiter schwerer Schlag“ sei, erneut eine Produktion kurz nach der Premiere aus. Man hoffe, dass die angeordneten Maßnahmen „erfolgreich sein werden und sich die Lage vor Ort und überregional bald bessert“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Online-Führung in Speyer

„Die erneute Schließung trifft uns hart“, teilt der Direktor des Historischen Museums Speyer Alexander Schubert mit. Schließlich habe man gerade beide aktuellen Ausstellungen überarbeitet und sicherer gemacht. „Der Gesundheitsschutz und die gesellschaftliche Solidarität stehen aber an erster Stelle. Oberste Priorität muss sein, das Infektionsgeschehen rasch wieder unter Kontrolle zu bringen“, so Schubert weiter. Das Museum empfehle nun die zehnteilige digitale Führung zur Medizingeschichte-Schau unter www.medicus-ausstellung.de. Und für Grüffelo-Fans gebe es unter www.grueffelo-ausstellung.de „eine Bastelanleitung für einen kleinen Mutmacher in schwierigen Zeiten“.

Diplomatisch äußert sich auch Generalintendant Bodo Busse vom Saarländischen Staatstheater in Saarbrücken: „Natürlich habe ich Verständnis dafür, dass in der Politik aufgrund des Anstiegs der Corona-Infektionen dringender Handlungsbedarf entstanden ist. Doch wir hätten uns, was die Theater und Kultureinrichtungen betrifft, eine andere Entscheidung gewünscht.“ Die vorläufige Einstellung der Vorstellungen sei „für alle Beschäftigen des Saarländischen Staatstheaters, die Solo-Selbständigen und unser Publikum sehr bitter.“ Theater seien „Schutzräume: für den Geist, die Seele und den vulnerablen Körper.“

Mainz weigert sich

Unversöhnlicher hat sich das Staatstheater Mainz in einem Offenen Brief gezeigt: Die Schließungen der Theater seien eine „sinnlose Maßnahme“. Kultur werde verhindert, es sei nicht mehr möglich, den Diskurs der Gesellschaft mitzugestalten und zu ermöglichen. „Das schadet uns allen.“ Die Entscheidung trage man, anders als im Frühjahr, nicht mit. „Darum werden wir auch nicht mit virtuellen Formaten im Internet den analogen Phantomschmerz mildern.“