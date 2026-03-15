Der Heidelberger Frühling hat sein Herz zurück: Am Samstag wurde das Musikfestival in der traumhaft schön sanierten Heidelberger Stadthalle eröffnet. Mit Beethoven.

„Die Zukunft beginnt jetzt.“ Thorsten Schmidt, seit Gründung des Festivals Heidelberger Frühling im Jahr 1997 dessen Intendant, wurde am Samstagabend in der neuen alten Heidelberger Stadthalle ziemlich emotional. Nicht dass der Musikmanager in den vergangenen Jahren bei seinen Ansprachen vor dem Eröffnungskonzerten irgendwie spröde rübergekommen wäre. Ihm ging es schon immer um eine gesellschaftlich verankerte Kunst, die mehr sein will als schöner Schein und Unterhaltung. Aber der Frühling 2026 ist eben doch für Schmidt und das ganze Festivalteam etwas Besonderes. Endlich, endlich ist dieses wunderbare Festival wieder in die Stadthalle zurückgekehrt, die seit 2019 geschlossen war.

Der Mäzen fehlt wegen Erkrankung

„Es gibt Momente im Leben, die bleiben in Erinnerung.“ Da hat Schmidt wohl recht. Denn voll besetzt entfaltet dieser besondere Ort seine ganze Magie. Es ist dem Engagement eines einzelnen Mannes, dem Heidelberger Ehrenbürger Wolfgang Marguerre, zu verdanken, dass wir diesen Moment mit Schmidt zusammen erleben dürfen. 57 Millionen Euro hat sich Marguerre, der leider wegen Erkrankung nicht dabei sein konnte, die Sanierung kosten lassen. Nun muss der Konzertsaal bespielt werden. Oder wie Schmidt es ausdrückt: Aufgabe sei es nun, „die Seele Heidelbergs sichtbar zu machen“.

Diesen Part übernimmt im Eröffnungskonzert der Pianist Igor Levit, der einst quasi vom Frühling entdeckt wurde, heute ein weltweit gefeierter Klaviervirtuose ist und zudem auch noch zusammen mit Schmidt die künstlerische Verantwortung für den Frühling trägt. Levit wurde im fünften Klavierkonzert von Beethoven begleitet von dem Orchester „The Trinity Sinfonia“ unter der Leitung von Fabian Müller.

Ein junges Orchester

Dieses Orchester ist nicht nur jung an Jahren – Müller hat es 2023 gegründet. Es ist auch ein ausgesprochen junges, ungemein erfrischend und engagiert aufspielendes Orchester, das sich aus exzellenten Kammermusikern zusammensetzt, die alle auch eine Heidelberger Geschichte haben, wo sie in der Vergangenheit Stipendiaten der von Levit geleiteten Kammermusik-Akademie des Frühlings waren. So schließt sich also ein Kreis.

Der politisch engagierte Igor Levit

Levit ist ja nicht nur ein außergewöhnlicher Pianist, er ist auch ein politisch hoch engagierter Mensch, der sich vehement gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus positioniert. Und er ist ein äußerst sensibler, kluger Musiker, der die große Virtuosenpose gar nicht nötig hat. Man kann dieses Werk, das im englischsprachigen Raum den Beinamen „Emperor“, also Kaiser, trägt, natürlich gerade im ersten und dritten Satz kraftmeierisch in die Tasten hauen. Doch Levit geht es nicht um den Effekt, sondern um die Aussage. Natürlich bewältigt er das technisch mühelos. Aber er leuchtet eben auch die Partitur aus, entdeckt den Menschen hinter dem Titanen Beethoven. Und lässt uns ausgerechnet im langsamen zweiten Satz, den Müller am Pult und er extrem langsam nehmen und der auch schon mal so interpretiert wird, dass die Kitschgrenze ganz nahe kommen kann, in Abgründe schauen. Das trifft ins Herz. Wie auch Levits Zugabe: der langsame Satz aus Beethovens Klaviersonate Nummer 8 in c-Moll (opus 13), der „Pathétique“.

Der Dirigent braucht keine Maestro-Pose

Nach der Pause geht es weiter mit Beethoven. Dritte Sinfonie in Es-Dur. „Eroica“. Auch Fabian Müller braucht keine Posen. Ihm ist auch jedes Maestro-Gehabe fremd. Er braucht noch nicht mal einen Taktstock, formt, moduliert stattdessen mit den Händen den Klang dieses außergewöhnlichen Orchesters. Es ist eine Freude, den jungen Musikerinnen und Musikern zuzuschauen und zuzuhören. Man sieht und hört, dass sie allesamt Kammermusiker sind. Die Kommunikation untereinander ist fantastisch. Man blickt sich an, lächelt sich an. Und so kann man in der Mimik und Gestik der Konzertmeisterin quasi die Partitur mitlesen.

Wir kommen Beethoven ganz nahe

Müller setzt auf deutliche Akzente und Kontrastwirkungen. In einem Moment werden wir von der unfassbaren Energie dieser Musik mitgerissen, im nächsten scheint die Zeit still zu stehen. Es ist aber nur ein Atemholen, etwa im Finale, das sich dann in einer schwindlig machenden Klang- und Tempoexplosion entlädt. „The Trinity Sinfonia“ spielt dabei zum Teil auf historischen Instrumenten (Trompeten), ist aber vor allem, obwohl eher kleinbesetzt, auf klangliche Brillanz ausgerichtet, die aber nichts zu verbergen versucht, sondern vielmehr alles zu enthüllen versteht. Und wir kommen Beethoven dabei ganz, ganz nahe.