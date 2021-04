Seit Anfang März hatte Michael Francis, der britische Chefdirigent der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, sein Orchester nicht gesehen. Nun ist er zurück in Ludwigshafen und eröffnet heute Abend auch das Musikfest Speyer.

Wie haben Sie die letzten Wochen und Monate verbracht?

Ich hatte mein letztes Konzert in der zweiten Märzwoche, und ich habe bestimmt fünf oder sechs Wochen gebraucht, um runterzukommen. Es war zuvor eine sehr arbeitsintensive Saison, ich hatte so viele Werke wie beispielsweise „Le Sacre du printemps“ überhaupt erstmals dirigiert, hatte so viele Pläne und Projekte, und von jetzt auf sofort wurde das alles ausgebremst, aber sowohl geistig als auch körperlich habe ich erst einmal weitergearbeitet. Dieser Prozess des Runterkommens, war für mich sehr schwer. Was ich aber genossen habe, war die Zeit mit meiner Familie. Das ist natürlich auch für viele Familien ein Problem gewesen, weil sie auf Einkünfte verzichten mussten, aber es ist eben auch ein Geschenk. Ich habe viel gelesen, habe Pläne geschmiedet, habe meiner fünfjährigen Tochter das Radfahren beigebracht. Aber es ist sehr merkwürdig, so völlig ohne Struktur, ohne Verpflichtungen zu leben. Was ich also gelernt habe, ist, mir mehr Zeit für meine Familie zu nehmen.

Musiker können auch alleine üben, aber was macht ein Dirigent ohne Orchester – außer Partiturstudien?

Es ist sehr schwer für mich, Werke einzustudieren, ohne sie dirigieren zu können. Ich brauche das konkrete Projekt, das bevorstehende Konzert, auch den Druck. Dirigenten brauchen einfach andere Menschen, das funktioniert in der Isolation nicht. Da beneide ich die Pianisten, die haben mit ihrem Instrument alles, was sie brauchen. Also ich habe nicht vor dem Spiegel gestanden und Dirigieren geübt, sondern ich habe viel über Musik gelesen, über Musik nachgedacht. Es war zum Teil auch sehr anstrengend, weil man ständig Pläne gemacht hat, die man eine Woche später schon wieder verwerfen musste.

Wie froh sind Sie, Ihr Orchester endlich wiederzusehen?

Es ist einfach großartig, und nach den ersten Tagen, die ich wieder mit den Musikern zusammenarbeiten kann, spüre ich, wie sehr alle dieses gemeinsame Arbeiten vermisst haben. Niemand wird müde oder beschwert sich, alle wollen immer nur besser und besser werden. Es ist eine großartige Atmosphäre, und ich liebe das. Wir haben mit dem letzten gemeinsamen Konzert mit Beethovens Fünfter zum Jubiläum des Orchesters einen Riesenschritt gemacht, und davon profitieren wir gerade auch jetzt. Es ist anders, weil wie gerade nur mit kleinen Besetzungen arbeiten, aber die Begeisterung der Musiker ist dieselbe.

Was bedeutet es, dass das Musikfest Speyer stattfinden kann, wenn auch unter Corona-Bedingungen?

Was uns diese ganze Krise gezeigt hat, ist, wie dringend wir Live-Aufführungen von Musik brauchen, kein digitales Angebot kann diese ersetzen. Und zwar gilt das für das Publikum noch mehr als für die Musiker. Die haben ihre Instrumente, können Musik machen und erleben. Aber die Menschen vermissen diese Nahrung für ihre Seelen, diese live erlebten Begegnungen mit den Meisterwerken der Musikgeschichte. Das ist das, was uns über die Jahrhunderte hinweg miteinander verbindet, unsere gemeinsame, keine Grenzen akzeptierende Kultur. Das Corona-Virus hat uns drastisch vor Augen geführt, wie dringend wir Kunst nötig haben. Und wenn wir jetzt wieder mit einem Festival wie dem Musikfest Speyer zu unserem Publikum zurückkehren, dann tun wir das mit dem Bewusstsein, dass wir den Menschen etwas wiedergeben, was ihnen gefehlt hat. Wir wissen, dass wir Musik in unserem Leben brauchen.

Was glauben Sie wird möglich sein in der kommenden Spielzeit?

Das ist die große Frage, die uns alle beschäftigt, und die keiner wirklich beantworten kann. Das Musikfest in Speyer zeigt, was auf jeden Fall in kleinen Besetzungen möglich ist. Mittlerweile wird zudem auch deutlich, dass die Bläser nicht mehr Aerosole verstreuen als andere Musiker, bei Chorsängern ist das wohl etwas anders. Das ist ermutigend, und ich denke, man kann schon zahlreiche Musiker auf einer Bühne so postieren, dass sie den Mindestabstand einhalten können. In Florida gehen wir von 45 bis 50 Musikern auf der Bühne aus, die möglich sein sollten. Ich erwarte also eine Saison, die während ihres Verlaufs wächst, die uns immer mehr Möglichkeiten eröffnet, auch größere Konzerte zu spielen. Wir müssen die Situation beobachten und dann flexibel reagieren.

Kann es ohne einen Impfstoff beziehungsweise ohne regelmäßiges Testen überhaupt wieder Sinfoniekonzerte geben?

Ich hoffe es zumindest. Und wenn 45 Musiker möglich sein werden, dann können wir Schumann, Beethoven, Haydn spielen. Es gibt viele Stücke, die wir mit einer solchen Besetzung spielen können. Aber können wir auch die „Alpensinfonie“ von Strauss spielen? Im Moment würde ich sagen, nein. Auch Mahler wird nicht möglich sein. Ich rechne generell nicht mit einem zweiten Lockdown, hoffe vielmehr, dass wir es mit einzelnen Hotspots zu tun bekommen, so dass sich das kulturelle Leben wieder langsam entwickeln kann.

Wäre es eine Möglichkeit, die Musiker zu testen, so wie das jetzt wohl beim Festival in Salzburg passieren wird, wo man „Elektra“ von Richard Strauss aufführen wird?

Bei den Wiener Philharmonikern macht man es genauso, auch dort werden die Musiker getestet. Das wäre sicherlich auch eine Möglichkeit, aber dazu müssen die rechtlichen Voraussetzungen vorhanden sein.

Die Musiker der Staatsphilharmonie haben zahlreiche Formate entwickelt, um nicht komplett den Kontakt zum Publikum verlieren. Wie haben Sie das aus der Ferne verfolgt?

Ich war in ständigem Kontakt mit Beat Fehlmann, der mich informiert hat. Ich bin wirklich sehr stolz auf das, was das Orchester in diesen schwierigen Zeiten geleistet hat. Es ist einfach großartig. Das ist durchaus nicht in jedem Orchester so. Die Musiker haben nie gefragt, warum sollten wir das tun? Sie wissen, warum sie es tun. Sie haben gefragt, wie können wir etwas tun, und sie haben fantastische Ideen gehabt und Projekte umgesetzt.

Die Kultur leidet, vor allem die freischaffenden Künstler sind in ihrer Existenz bedroht. Wie ist die Situation in ihrer britischen Heimat und in den USA, wo Sie wohnen?

Das ist wirklich sehr hart und existenziell bedrohend. Ich kann Ihnen aber keine genaue Antwort über die Situation der freiberuflichen Künstler in den USA und in England geben. Was ich aber bewundere, ist, wie man in Deutschland versucht, der Kultur zu helfen. Man hat den Eindruck, dass man hier im Unterschied zu anderen Ländern verstanden hat, wie wichtig Kultur für unsere Gesellschaft ist und dass man sie unterstützen muss.