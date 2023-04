Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Martin Graff, Gedankenschmuggler aus dem Elsass, beobachtet deutsche und französische Virologen, die neuen Fernsehstars in Zeiten der Coronakrise.

Plötzlich waren sie da. Sie flattern quotidiennement via Bildschirm in unsere Stuben wie ein Schwarm unbekannter Vögel: die Virologen. Sie tauchten in der Öffentlichkeit auf, als die Fußballspieler