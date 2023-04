Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Martin Graff, Gedankenschmuggler aus dem Elsass, erklärt, wie Frankreich wählt und wie eine Partei trotz vieler Stimmen einmal ohne Abgeordnete blieb.

Am vergangenen Wochenende habe ich die farblose Kampagne des candidats pour les élections régionales et départementales du 20 et 27 juin erwähnt. Heute je vous parle du mode électoral.