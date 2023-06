Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der 6. Juli ist der internationale Tag des Kusses. Echt jetzt? Ausgerechnet in diesen Zeiten, in denen das oberste Gebot ist, auf Distanz zueinander zu gehen? Nachdenken über das, was fehlt, in Zeiten der Krise.

Wie der Mensch darauf kam, sich zu küssen, ist irgendwie nicht so genau zu erklären. Sigmund Freud, der Erfinder der Psychoanalyse, hat es – wie so vieles anderes auch – auf eine frühkindliche