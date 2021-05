Die Nachricht vom Tod der Schauspielerin Olivia de Havilland weckt Erinnerungen an Hollywoods Goldene Ära, als das Kino ausschließlich Traumfabrik und Wirklichkeitsflucht bot. Sie war einer der großen Stars der 1930er und 1940er Jahre und blieb dank ihrer Mitwirkung im Ewigkeitsklassiker „Vom Winde verweht“ (1939) populär bis in unsere Tage, da sie – wie bereits kurz gemeldet – mit 104 Jahren gestorben ist.

Wer so alt und ein weltweit populärer Star ist, wird gern mit dem Attribut „legendär“ behängt. Bemerkenswert ist das Lebenswerk der in Tokio geborenen Tochter britischer Eltern allemal. Der seinerseits „legendäre“ Theater-Titan Max Reinhardt besetzte die gerade 15-Jährige als Hermia im „Sommernachtstraum“ sowie dessen Verfilmung, bei der ihm der in Filmfragen erfahrenere Pfälzer William Dieterle assistierte.

An der Seite von Errol Flynn

Im selben Jahr 1935 erschien sie neben dem säbelrasselnden Gutausseher Errol Flynn im Abenteuerfilm „Unter Piratenflagge“. Fortan bildeten die beiden ein Traumpaar, das in Fernost („Der Verrat des Surat Khan“, 1936) ebenso publikumswirksam agierte wie in der Prärie („Herr des Wilden Westens“) und vor der Kulisse mittelalterlicher Burgen („Robin Hood, der König der Vagabunden“, beide 1938). Ihr Rollenfach waren mithin bedrängte Jungfrauen mit schmachtenden Lippen und seelenvollem Augenaufschlag, während sie abseits der Kamera mit prominenten Verehrern und der lebenslangen Rivalität mit ihrer nicht minder berühmten Schwester Joan Fontaine (1917-2013) für Schlagzeilen sorgte.

Der zweite Oscar für „Die Erbin“

Olivia de Havilland begehrte energisch gegen die Rollenfestlegung auf, zwang ihr Vertragsstudio vor Gericht und setzte sich als erste prominente Schauspielerin gegen die rigorose „Leibeigenschaft“ à la Hollywood zur Wehr. Sie überzeugte in der Doppelrolle zweier unterschiedlicher Zwillingsschwestern im Thriller „Der schwarze Spiegel“ (1946) und als Nervenkranke in „Die Schlangengrube“ (1948), ehe sie in der Titelrolle der leidgeprüften „Erbin“ (1949) ihren zweiten Oscar – nach dem ersten für „Mutterherz“ (1946) – gewann.

Nominiert war sie schon vorher im bombastischen Südstaaten-Epos „Vom Winde verweht“. Da spielte sie die Melanie, kreuzbrav, treuherzig, entsagungsbereit, unerschütterlich liebend und damit das krasse Gegenteil des berechnenden Luders Scarlett: ein Monument der Tugend und deshalb unsterblich, wie es nur eine mythisch überhöhte Hollywood-Legende sein kann.