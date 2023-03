Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Berliner Mauerbau jährt sich diesen Freitag zum 60. Mal. Anlass für die Gedenkstätte Deutsche Teilung in Marienborn (Sachsen-Anhalt), eine Sonderschau zu zeigen: Kai Wiedenhöfers Fotos konfrontieren die Besucher der Erinnerungsstätte auf dem Gelände der früheren DDR-​Grenzübergangsstelle an der Autobahn Berlin – Hannover mit der Bedeutung von Grenzziehungen weltweit.

Der Fotograf Kai Wiedenhöfer war mit seiner Kamera dabei, als am 11. November 1989 in Berlin am Potsdamer Platz die Mauer eingerissen wurde. „Der Mauerfall war das