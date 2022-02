„Kommentare“, schreibt Alexander Kluge zu Beginn, „sind Bergwerke, Katakomben, Brunnen, die stollenartig in die Tiefe graben. Es reizt mich, diese besondere Form der Narration neu zu erproben.“ Der Reiz dieser Erprobung geht auf wundersame Weise auf die Leser über.

Bei über 200 „Spatenstichen“ nimmt einem das „Buch der Kommentare“ mit. Gegraben wird „im unruhigen Garten der Seele“ (so der Untertitel des Buches). Zwölf Stationen gibt es, zusammengehalten von leitmotivisch gesetzten Wörtern. Was einem klugen Mann nicht alles durch den Kopf geht! Kluge versteht, es glänzend den Adressaten seines eigentlich inneren Gedankenstroms damit zu fesseln, alles auf die Waagschale zu legen, ohne ideologische Grundierung eine im besten Sinne fortschrittliche Atmosphäre zu entwickeln.

Alexander Kluges Kommentare sind so keine Sammlung wichtiger Fragen an die Welt, an die Natur, an den Menschen. Sie sind folglich auch keine „letzte“ Antworten auf nicht gestellte Fragen. Sie sind ein intellektueller innerer Monolog, der sich direkt an sein Publikum wendet, von überwältigender sprachlicher Klarheit.

Berührend sind die Erinnerungen an das Sterben seiner Schwester Alexandra, der er schon in seinem frühen Film „Abschied von gestern“ ein bleibendes Denkmal gesetzt hat. Wie intensiv sich der alte Autor an seine Kindheit in Halberstadt erinnert, an die Fliegerangriffe, an sein Elternhaus mit drei Etagen und einem Dachboden darüber! Und in welchem Geschichtsbuch könnte man den Funkspruch vom 28. November 1917 „An die Völker der Kriegführenden!“ nachlesen, mit dem sich der Volkskommissar für auswärtige Angelegenheiten, Trotzki, und der Vorsitzende des Rates der Volkskommissare, Uljanow Lenin, nach mehr als drei Jahren des Ersten Weltkrieges beschwörend an die Völker wandten?

Er singt ein Loblied auf die Übersetzer an der Genfer Indochinakonferenz, die dem Krieg Frankreichs gegen seine ehemaligen Kolonien ein Ende bereitete. Jeder seiner kleinen Essays öffnet ein Tor.

Hunderte Spatenstiche in diesem Unruhigen Garten der Seele wühlen tief und klären auf, machen süchtig, stecken und stiften an. Alexander Kluges Gedanken, bestechend und demütig vor ihrer Tiefe formuliert, beglücken als eine weitere Quintessenz der Literatur.

Lesezeichen

Alexander Kluge: „Das Buch der Kommentare - Unruhiger Garten der Seele“; Suhrkamp, Berlin; 400 Seiten, 32 Euro