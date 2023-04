Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Ehefrau zu rund, der Mann wird deshalb nicht befördert. Deshalb? Daniela Dröschers Hunsrücker Ehehöllen- und Diätdrama „Lügen über meine Mutter“ dreht sich um deren Leibesfülle. Kohl regiert, im Fernsehen läuft „Die zweite Heimat“ . Dröschers herzgreifende Frauenschicksalsgeschichte spielt in den Achtzigerjahren und steht zu Recht im Finale um den Deutschen Buchpreis. Er wird am 17. Oktober vergeben.

Zu dick. Was heißt das denn? In Zahlen. Kleidergröße 46? In Worten: Fülliger als Jane Fonda, früher das Body-Mass-Maß aller