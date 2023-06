Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Letzter wird er wohl nicht, aber so richtig begeistert ist auch niemand: Der deutsche Kandidat Malik Harris hat bei den ersten Proben für das Finale des Eurovision Song Contest (ESC) am kommenden Samstag in Turin ein wenig Boden gut gemacht.

„I stand with Ukraine“, er ist auf der Seit der Ukraine, steht auf Malik Harris’ Gitarre – auf der Rückseite allerdings, da politische Parolen beim ESC ja eigentlich tabu sind. Wobei