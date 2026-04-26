Christian Braeuner ist Brunnenbauer in siebter Generation. Zusammen mit seinem Vater hält er eine Tradition im Elsass aufrecht.

Christian Braeuner kann auf eine stolze Tradition zurückblicken. Er ist in siebter Generation Brunnenbauer in Soultz-sous-Forets unweit von Haguenau. Bereits seit 1843 existiert das Unternehmen. Gemeinsam mit seinem Vater Claude restauriert er noch heute alte Dorfbrunnen im Nordelsass oder errichtet neue auf Privatgrundstücken. „Früher gab es noch sehr viele Brunnenbauer in der Gegend. Ob in Soufflenheim, Haguenau, Batzendorf oder Schleithal. Aber das ist lange her. Mittlerweile sind wir die Letzten im Elsass“, berichtet Claude Braeuner.

Den Familienbetrieb im Nordelsass gibt es bereits seit 1843, Claude und Christian Brauener (von links) führen ihn. Foto: Volker Knopf

Allerdings ist das Handwerk nur noch Zubrot. Auf Heizung und Sanitär hat sich das Vater/Sohn-Duo mittlerweile fokussiert. Als Spengler verarbeiten sie Kupfer, Zink oder Aluminium, um Gebäude vor Witterung zu schützen. Ihre eigentliche Passion gehört jedoch dem längst vergessenen Handwerk. „Ich erinnere mich noch, wie mein Großvater als Wünschelrutengänger Quellen aufgespürt hat. Das ging nur mit einer Haselnussrute. Ich habe ja selbst gesehen, wie die Rute ausgeschlagen hat, ganz kapiert habe ich es nie“, meint der Senior schmunzelnd.

Den Auslauf der Pump-Brunnen zieren oft Fabelwesen wie Drachen. Foto: Volker Knopf

Das Brunnenbauer-Metier zählt längst zum regionalen Kulturerbe der Region. Die Pumpen werden im elsässischen Stil aus Holz gefertigt – so wie anno dazumal. „Dieser Löffelbohrer hier ist gut 200 Jahre alt. Wir haben noch viele alte Werkzeuge in unserem Bestand“, berichtet Christian Braeuner, der in Stuttgart die Meisterschule besuchte und wie sein Vater fließend Elsässisch parliert. Längst haben sie jedoch moderne Maschinen, welche die körperlich harte Arbeit deutlich erleichtert. Sei es beim Sägen, Bohren, Abkanten, Schleifen oder wenn das Innenleben mit dem Pumpmechanismus verbunden wird. Edelstahl trifft dann auch auf Weichholz. „Wichtig ist uns Regionalität. Das Tannenholz für die Pumpen wächst auf dem Gimbelhof in Lembach in den Nordvogesen“, merkt er an. Der bewegliche Teil der Pumpe, auch Schwengel genannt, wird aus Eichenholz gefertigt, welches aus Mattstall, ebenfalls aus der Nähe stammt. Bevorzugt mit Kiefer, Tanne und Eiche arbeiten die Elsässer.

Ein weiterer Brunnen in Hunspach, das zu den schönsten Dörfern in Frankreich zählt. . Foto: VOlker Knopf

Am Herzen liegt ihnen auch die Restaurierung von Pumpen aus Gusseisen, die man noch häufig in der Region sieht. Der Trog ist meist aus dem Sandstein der Vogesen gehauen. Oft fließt das Wasser aus Mündern von Fabelwesen wie Drachen, aber auch Löwen, Fische oder Adler halten für das sprudelnde Quellwasser als Auslauf her. Selbst der französische TV-Regionalsender France 3 berichtete bereits über die letzten Brunnenbauer im Elsass und ihre Arbeit.

Christian (links) und Claude Braeuner. Foto: Volker Knopf

Ihre Aufträge erhält die Firma „Braeuner Puisatier“ meist von Kommunen im Nordelsass. Aber auch in der Pfalz oder in Bayern waren sie schon in Sachen Brunnenbau unterwegs. Unlängst restaurierten sie den Dorfbrunnen von Hunspach. Der Ort folgt einer protestantischen Tradition mit rein weißen Fachwerkhäusern und wurde vor einigen Jahren von einer Jury zu einem der schönsten Dörfer Frankreichs gekürt. Nun kann auch die Fontäne am Rathaus dort wieder sprudeln.

Ohne Frage, der Dorfbrunnen gehört zum Elsass wie das Fachwerkhaus oder die Boulangerie. Die Brunnenmacher hoffen, dass ihnen die Arbeit nicht so schnell ausgeht. Brunnen gibt es in der Nachbarschaft immerhin noch reichlich und immer Mal wieder ist eine Wartung fällig. Drei bis vier neue Brunnen bauen sie pro Jahr. Die Experten konstruieren auch elektrische Brunnen für Privatleute. „So etwas fügt sich harmonisch in den Garten ein“, betont der Junior. Einst kam das Vieh zur Tränke, die Bauersleute versorgten sich dort. „Das änderte sich in den 50er Jahren, als die Wasserleitungen landesweit verlegt wurden“, weiß sein Vater. Heute wiederum seien sie die Pumpbrunnen von einst Symbol für einen einst wichtigen Dorf-Treffpunkt – verbunden mit einer überaus nostalgischen Komponente.