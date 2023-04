Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Darf man eigentlich noch „Eskimo“ sagen, wenn man die indigenen Völker im nördlichen Polargebiet meint? Das Wort stammt aus der Sprache von Indianerstämmen in Kanada. Die Etymologie ist unklar. Manche Linguisten behaupten, es bedeute so viel wie „Rohfleischesser“ – also eine abwertende Bezeichnung für angeblich weniger kultivierte Nachbarn. Andere meinen, soviel wie „Menschen, die eine andere Sprache sprechen“ herauszuhören. Eine Entsprechung zu dem, was die alten Griechen meinten, wenn sie andere Völker „Barbaren“ nannten.

„Eskimo“, die damit angesprochenen Stämme im nördlichen Kanada und in Grönland hören das gar nicht gerne. Sie empfinden