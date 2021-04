Zusammenhalt in schwierigen Zeiten demonstrieren die Festivals, Museen und Schlösser der Metropolregion Rhein-Neckar. Ihre Pläne für die Zukunft unter dem Motto „Kultur ist kein Luxus“ haben einige Mitglieder dieses Netzwerkes, darunter das Historische Museum der Pfalz in Speyer, das Festival Enjoy Jazz oder die Wormser Nibelungenfestspiele, der Presse vorgestellt.

Die Situation ist angesichts der Corona-Krise für alle ähnlich – darum kann ein Netzwerk helfen, um sich gegenseitig zu unterstützen: „Wir stehen zusammen in der Kulturszene“, betont Alfried Wieczorek, Generaldirektor der Mannheimer Reiß-Engelhorn-Museen (REM) am Montag in einem Pressegespräch in der Mannheimer Kunsthalle. Einen Blick nach vorn werfen wollen die Vertreter der Mitglieder Kulturnetzwerke, die sich innerhalb des Verbunds Metropolregion Rhein-Neckar zusammengeschlossen haben. Vom Trifels über die Villa Ludwigshöhe und Kulturstätten in Speyer, Neustadt, Bad Dürkheim und Ludwigshafen nach Worms reicht das Einzugsgebiet in Rheinland-Pfalz.

Schließlich sei Kultur ein Lebensmittel – und ein starker Wirtschaftsfaktor. Rund 3 Millionen Besucher verzeichne die Kulturregion üblicherweise, unterstreicht Robert Montoto, Leiter des Kulturbüros Rhein-Neckar. Und verweist auf Analysen, wonach jeder in Kultur investierte Euro vier Euro Einnahmen bringe. Derzeit aber läuft vieles (noch) auf Sparflamme. Kulturveranstaltungen sind nur in kleinerer Form möglich. Kulturreisende aus dem Ausland fehlen. Und das Publikum zeigt sich vorsichtig, was Angebote in geschlossenen Räumen angeht, auch wenn es in Museen wohl sicherer zugeht als etwa in Bussen und Straßenbahnen.

„Gewisser Schwebezustand“

„Wir befinden uns in einem gewissen Schwebezustand“, beschreibt Sascha Kaiser, Geschäftsführer der Nibelungenfestspiele und der Kultur- und Veranstaltungs GmbH Worms, die Situation der Festivals. Die Corona-Lage verändert sich nach wie vor stetig, Planungssicherheit gibt es daher nicht. Die Nibelungenfestspiele 2020 sind abgesagt, das vorgesehene Stück „Hildensaga“ soll 2022 gespielt werden, denn 2021 feiert Worms als Lutherjahr: 500 Jahre ist es dann her, dass der Reformator auf dem Reichstag in Worms gegenüber Kaiser Karl V. seine Thesen verteidigte. Gespielt werden soll daher ausnahmsweise kein Nibelungenstoff, sondern eine Annäherung an Luther von Büchnerpreisträger Lukas Bärfuß.

Die Nibelungenfestspiele 2020 dagegen sollen Ende Oktober/Anfang November mit einem kleineren Kulturprogramm präsent bleiben. Noch könne aber nichts Genaues geplant werden. „Die Anspannung ist groß“, berichtet Betriebsdirektorin Petra Simon davon, wie schwierig es sei, auf Künstler zuzugehen, wenn etwa noch unklar sei, ob diese überhaupt anreisen könnten.

„Maximal flexibel“

Von „mehreren B-Plänen im Kopf“ berichtet Rainer Kern, Leiter des Festivals Enjoy Jazz, das üblicherweise im Oktober in Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg Konzerte und innovative Formate auf die Bühnen bringt. „Man muss maximal flexibel sein“, sagt er über die Herausforderung, ein Festival für eine Zeit zu planen, von der man nicht weiß, wie sie für Veranstalter aussehen wird, gerade was zulässige Zuschauerzahlen angeht.

Als Beispiel nennt er eine Auftragskomposition, die an einen israelischen Komponisten gegangen sei und nun eventuell als Soundinstallation statt als Live-Abend präsentiert werde. Auch kündigte Kern an, enger als bisher mit dem Internationalen Filmfestival Mannheim-Heidelberg zusammenzuarbeiten, das sich mit Enjoy Jazz zwei Tage überschneidet und im November erstmals unter dem neuen Leiter Sascha Keilholz stattfinden soll.

Speyer öffnet im September

Die meisten Museen, Burgen und Schlösser des Netzwerks sind wieder geöffnet, darunter etwa die Kunsthalle Mannheim. Von einem „zaghaften Sich-Zurückhangeln in eine andere, neue Realität“ und einer Gratwanderung spricht ihr Direktor Johan Holten. Nach der ersten kleineren Ausstellungseröffnung in der Vorwoche steht ab 17. Juli die erste große Ausstellung an, passend „Umbruch“ genannt.

Das Historische Museum der Pfalz in Speyer öffnet dagegen erst am 5. September wieder – mit überarbeiteten Versionen der Schauen „Medicus – Die Macht des Wissens“ und „Der Grüffelo“. „Wir wollen beide Ausstellungen wiederbeleben“, kündigt Museumsleiter Alexander Schubert an. „Wir sind praktisch bei Tempo 200 ausgebremst worden“, blickt er auf März zurück. Beide Schauen kamen beim Publikum bestens an, konnten aber nun nicht einfach ohne größeren Vorlauf seriös wieder geöffnet werden: Die Familienausstellung zum „Grüffelo“ bestand vor allem aus Mitmachstationen, dies müsse anders konzipiert werden. Und die Medizingeschichte-Schau „Medicus“, bei der das Thema Pandemien zwar bereits eine Rolle gespielt habe, müsse inhaltlich erweitert werden. So werde künftig etwa der Umgang mit Pandemien einst und heute thematisiert.

Zudem werde daran gearbeitet, das Museum überhaupt zugänglich zu machen, etwa Einbahn-Wege einzurichten. Die ständigen Sammlungen indes seien wegen der geplanten Sanierungen zurückgebaut, auch daher sei es nicht möglich gewesen, das Haus früher zu öffnen. Das Arbeitsvolumen sei im Museum auf 60 Prozent reduziert worden, für die 40 Festangestellten gibt es Kurzarbeit, spricht Schubert die wirtschaftlichen Folgen an. „Das ist die härteste Phase meiner beruflichen Laufbahn bisher.“ Mittlerweile sei aber wieder ein Aufbruch zu spüren durch die Arbeit an der Neuausrichtung der Schauen, die bis 2021 laufen sollen.

Freie Szene einbinden

Am 9. September wiederum beginnt die Landesausstellung „Die Kaiser und die Macht“ in Mainz. Das von der rheinland-pfälzischen Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) – zuständig auch für mehrere Burgen und Schlösser – ausgerufene Kaiserjahr soll bis 2021 dauern. Auch Veranstaltungen gingen wieder los, etwa die Trifels-Konzerte, so GDKE-Chef Thomas Metz. „Die Menschen gerade aus der Region kommen wieder zu uns und entdecken ihre Identität wieder“, berichtet er über den Zuspruch. „Alles, was indoor ist, wird aber nur zögerlich angenommen.“

Die Mannheimer REM haben ihre Dauerausstellungen geöffnet und zeigen im Verlauf des Jahres auch kleinere Sonderausstellungen. Großprojekte wie eine „Tutanchamun“-Schau sind jedoch verschoben. Dafür kündigt REM-Direktor Wieczorek an, ab Herbst für kleinere Formate auch „mit der freien Szenen“ zusammenzuarbeiten, jetzt im Sommer werde man gemeinsame Projekte entwickeln.

Halle02 gibt auf

„Wir sind zuversichtlich und für die Menschen da“, gibt sich Rainer Kern ebenfalls optimistisch. „Nicht gut“ allerdings sei, dass nun in Heidelberg die erste privatwirtschaftlich organisierte Kulturinstitution aufgegeben hat: Am Sonntag verkündete das Management der Halle02, dass diese als Kulturveranstalter vorerst nicht mehr auftrete und sich notgedrungen auf andere Geschäftsfelder verlege. Infrastrukturen wie diese nicht zu stützen, sei ein Fehler, meint Rainer Kern.

