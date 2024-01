Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Reihe „The Big Four“ beim BASF-Kulturprogramm geht es in dieser Spielzeit um Dirigentinnen und Dirgenten. Nach zwei Konzerten mit Dirigenten am Pult war nun im Feierabendhaus in Ludwigshafen der erste von zwei Abenden unter der Leitung von Dirigentinnen. Dabei führe Ana Tali die Junge Deutsche Philharmonie zu einer mitreißenden Spitzenleistung. Der Solist war erste Klasse: Emmanuel Pahud, der sagenhafte Soloflötist der Berliner Philharmoniker.

Zu einem solchen Zauberflötisten passte natürlich als Auftakt die Ouvertüre zu Mozarts „Die Zauberflöte“, die von der estnischen Dirigenten mit dem hochmotivierten