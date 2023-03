Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sechs große Pariser Museen beteiligen sich an einer Gesamtausstellung über das Werk von Yves Saint Laurent (1936-2008). Anlass ist der 60. Jahrestag seiner ersten Modenschau: eine kraftvolle Hommage an einen Mann, dessen Entwürfe sich oft an der Malerei inspirierten.

Zwei Kunstwerke hängen nebeneinander. Das eine ist nur zum Ansehen, das andere auch zum Anziehen. Beide zeigen ein ähnliches Motiv: eine schwarz-blaue Kostümjacke mit großen Knöpfen,