Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Yasmina Reza gilt als die meistgespielte zeitgenössische Theaterautorin. Sie ist berühmt für Stücke wie „Der Gott des Gemetzels“ oder „Kunst“. Stücke, die oftmals in die Abgründe bürgerlichen Lebens blicken. In ihrem Monolog „Anne-Marie die Schönheit“ lässt sie eine alternde Schauspielerin eine Art Fazit ihres (Bühnen)lebens ziehen. Am Pfalztheater wagte sich ein Nachwuchsregisseur an den Stoff.

Anne-Marie Mille heißt die Schauspielerin, die es nie ins große Rampenlicht geschafft hat. Dafür aber ihre Freundin Gigi. Sie hatte