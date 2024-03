Für sein Essay «Die Möglichkeit einer Micky Maus» erhält der Autor Frank Witzel eine Auszeichnung für kritische Kurztexte. Die Jury betont, wie lehrreich sein Text ist.

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Schriftsteller Frank Witzel erhält den diesjährigen Wortmeldungen-Literaturpreis. Der 68-Jährige erhält die mit 35.000 Euro dotierte Auszeichnung für sein Essay «Die Möglichkeit einer Micky Maus», das sich mit Verlust und Abschied als Grundbedingung unserer Existenz beschäftigt.

«Was Abschiede mit Menschen machen, wie wir uns ihnen nähern können, ohne sie zu trivialisieren - das lehrt uns dieser Text», heißt es in der Begründung der Jury. Mit dem Preis zeichnet die Crespo Foundation bereits zum siebten Mal herausragende kritische Kurztexte aus, die sich mit gesellschaftsrelevanten Themen beschäftigen. Er wird am 21. Juni in den Kammerspielen des Schauspiel Frankfurt verliehen.