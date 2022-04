„Eine Ikone der 80er“ kündigt der künstlerische Leiter, David Maier, an für das Festival Jazz & Joy im August: Bonnie Tyler, britische Reibeisenstimme, kommt nach Worms. In Sachen Jazz wird Pianistin Julia Hülsmann erwartet. Der Vorverkauf hat jetzt begonnen.

Noch sparsam ist die Bekanntgabe der erwarteten Bands und Künstler bei der ersten Pressekonferenz. Kurator David Maier präsentierte aber schon mal einige große Namen: Sicher gebucht sei für 21. August Bonnie Tyler. Die 70-jährige Sängerin mit der typisch rauen Stimme kommt nach Worms und hat sich offenbar nicht in Frankreich verirrt („Lost in France“) und hat auch keine Herzprobleme („It's A Heartache“), beides waren ihre großen Erfolge in den 80er Jahren.

Curtis Stigers kommt ebenfalls – am 19. AUgust – hatte seine größten Hits in den 90er Jahren mit gefühlvollen Popballaden. Bereits zur Jahrtausendwende orientierte er sich mehr zum Jazz. Das Julia Hülsmann Trio spielt ebenfalls am Festivalfreitag.

Wieder Flanieren

Das Sonderkonzert, das nicht in den Tages- oder Mehrtageskarten enthalten ist, wird von Silbermond bestritten. Pop bis Rock mit deutschen Texten steht bei der 2002 gegründeten Band auf dem Programm.

Das typische Festivalgefühl von vor der Pandemie wollen die Veranstalter wiedererwecken, allerdings müsse auch gespart werden. Die Besucher sollen wieder in der Stadt flanieren können, am besten gehe das, wenn sie nicht Einzel- sondern Mehrtageskarten kaufen. Erstmals werde auch ein Frühbucher-Rabatt angeboten.

Eine Bühne weniger

Um Kosten zu sparen werde es eine Bühne weniger geben. Nicht bespielt werde der Platz der Partnerschaft. Weiter bestehen werden die Bühnen am Marktplatz, am Weckerlingplatz, am Schlossplatz und an der Jugendherberge, wo aber kein kostenfreies Programm mehr stattfinden soll.

Von 19. bis 21. August werden etwa 30 Bands erwartet, das weitere Programm werde sukzessive bekannt gegeben. „Wir haben ein flexibles und offenes Konzept, und daran halten wir fest“, sagte KVG-Geschäftsführer Sascha Kaiser. Regelmäßige Programmaktualisierungen gibt es auf www.jazzandjoy.de